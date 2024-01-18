Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 19-21 січня 2024 року: концерт, виставки, екскурсії

Афіша Одеси на 19-21 січня 2024 року: концерт, виставки, екскурсії

Якщо у вас буде час на вихідних, обовʼязково сходить в Національний музей. Кожного дня там будуть відбуватися відкриття нових виставок. А ще в одному з артпросторів відбудеться зустріч зі степісткою Анастасію Павлішиною, Ну а якщо ви захоплюєтесь краєзнавством не пропустіть зустріч з Сергієм Котелком де він буде розповідати про “Дачу Ашкеназі” або сходіть в музей одеського трамвая! Гарних та затишних вам вихідних! 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 січня, 13:30

розмовний клуб

Що: Відкриття виставки Дениса Метеліна «Декомунізація»
Де: Софіївська, 5-а, Одеській національний художний музей
Коли: 19 січня, 15:00

виставка

Що: Розмаїття міських вулиць. Творча зустріч з Ігорем Потоцьким
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 19 січня, 16:00

зустріч

Що: Благодійний концерт “Тут люди всередині ховають ціле море…”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 19 січня, 17:00

концерт

Що: Зустріч зі степісткою Анастасією Павлішиною
Де: Князівська, 33, Варня Свята
Коли: 19 січня, 18:20

степістка

Що: Екскурсія в музей трамвая
Де: Олексіївська площа, 21-а, Трамвайне депо
Коли: 20 січня, 12:00

екскурсія - трамвай

Що: Життя творчість художника Бориса Смирнова-Русецького
Де: Велика Арнаутська, 47, Одеський будинок музей Реріха
Коли: 20 січня, 14:00

Смирнов-Русецький

Що: Відкриття виставки “Опалювальний сезон”. Вася Дмитрик
Де: Софіївська, 5-а, Одеській національний художній музей
Коли: 20 січня, 15:00

Дмитрик - опалювальний сезон

Що: Мистецтвознавча лекція: Прерафаеліти та Вікторіанська Англія
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 20 січня, 16:00
Благодійний внесок – за бажанням

лекція

Що: Зустріч з Сергієм Котелком “Дача Ашкеназі”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 січня, 16:00

зустріч

Що: Презентація другого номеру фензіну “Бабай”
Де: Катерининська, 77, Книгарня – кавʼярня
Коли: 20 січня, 16:00

презентація

Що: Відкриття виставки Давид Чичкан
Де: Софіївська, 5-а, Одеській національний художній музей
Коли: 21 січня, 15:00

виставка

Що: День Соборності очима музейного працівника: лекція Юрія Слюсаря
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 22 січня, 15:00

День Соборності

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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