Афіша Одеси на 19-21 січня 2024 року: концерт, виставки, екскурсії

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 19 січня, 13:30

Що: Відкриття виставки Дениса Метеліна «Декомунізація»

Де: Софіївська, 5-а, Одеській національний художний музей

Коли: 19 січня, 15:00

Що: Розмаїття міських вулиць. Творча зустріч з Ігорем Потоцьким

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 19 січня, 16:00

Що: Благодійний концерт “Тут люди всередині ховають ціле море…”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 19 січня, 17:00

Що: Зустріч зі степісткою Анастасією Павлішиною

Де: Князівська, 33, Варня Свята

Коли: 19 січня, 18:20

Що: Екскурсія в музей трамвая

Де: Олексіївська площа, 21-а, Трамвайне депо

Коли: 20 січня, 12:00

Що: Життя творчість художника Бориса Смирнова-Русецького

Де: Велика Арнаутська, 47, Одеський будинок музей Реріха

Коли: 20 січня, 14:00

Що: Відкриття виставки “Опалювальний сезон”. Вася Дмитрик

Де: Софіївська, 5-а, Одеській національний художній музей

Коли: 20 січня, 15:00

Що: Мистецтвознавча лекція: Прерафаеліти та Вікторіанська Англія

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 20 січня, 16:00

Благодійний внесок – за бажанням

Що: Зустріч з Сергієм Котелком “Дача Ашкеназі”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 20 січня, 16:00

Що: Презентація другого номеру фензіну “Бабай”

Де: Катерининська, 77, Книгарня – кавʼярня

Коли: 20 січня, 16:00

Що: Відкриття виставки Давид Чичкан

Де: Софіївська, 5-а, Одеській національний художній музей

Коли: 21 січня, 15:00

Що: День Соборності очима музейного працівника: лекція Юрія Слюсаря

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 22 січня, 15:00