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Афіша Одеси на 12-14 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 12-14 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Пʼятниця в Одесі знову оголошено днем жалоби за одеситами, які загинули під час російської атаки. Тому в місті відмінені всі розважальні події. Події, які ми підібрали для вас – не розважальні. Це відкриття виставки, зустрічі з молодими літераторками, вечір памʼяті видатного одесита та дискусія про деколонізацію в мистецтві.

У суботу та неділю також зверніть увагу на виставки, презентацію краєзнавчої книги. А ближче до вечора, коли вже спаде майже літня спека пропонуємо завітати в парк Марка Твена на благодійний фестиваль-ярмарок. У неділю в одеських книгарнях також відбудеться дві книжні презентації. 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 квітня, 13:30

Що: Відкриття виставки:«Всю ніч просидів на стільчику (382 рази, може більше)»
Де: Софіївська, 5-а, Художній музей
Коли: 12  квітня, 15:00 

Що: Вірші однієї вулиці
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 12 квітня, 16:00

Що: Вечір памʼяті Бориса Литвака
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 квітня, 16:00

Що: Деколонізація в мистецтві та культурі
Де: Грецька, 1-а, America House Odessa
Коли: 12 квітня, 18:30

Що: Презентація книги «Курсаки, або Місце, якого немає на мапі»
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 13 квітня, 11:00

Що: Презентація книги Євгенії Генової «Кримськотатарські родини»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 квітня, 14:00

Що: Виступ Плейбек театру
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 квітня, 15:00

Що: Благодійна великодня виставка-ярмарок
Де: Парк Марка Твена Твена
Коли: 13 квітня, 16:00

Що: Відкриття виставки «TERRA SILENTIUM»  Сергія Ільїна
Де: Пушкінська, 9, 16:00
Коли: 13 квітня, 16:00

Що: Презентація дитячої книги про йогу «Ом і дзень»!
Де: Катерининська, 67, Універсальна читальна зала
Коли: 14 квітня, 11:00
Реєстрація 095 690 44 36

Що: Презентація книги “Білі кролики” Соні Капинус
Де: Дерибасівська, 8, книгарня “Маша і Яша”
Коли: 14 квітня, 17:00

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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