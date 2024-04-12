Афіша Одеси на 12-14 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

У суботу та неділю також зверніть увагу на виставки, презентацію краєзнавчої книги. А ближче до вечора, коли вже спаде майже літня спека пропонуємо завітати в парк Марка Твена на благодійний фестиваль-ярмарок. У неділю в одеських книгарнях також відбудеться дві книжні презентації.

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 12 квітня, 13:30





Що: Відкриття виставки:«Всю ніч просидів на стільчику (382 рази, може більше)»

Де: Софіївська, 5-а, Художній музей

Коли: 12 квітня, 15:00

Що: Вірші однієї вулиці

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 12 квітня, 16:00





Що: Вечір памʼяті Бориса Литвака

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 12 квітня, 16:00





Що: Деколонізація в мистецтві та культурі

Де: Грецька, 1-а, America House Odessa

Коли: 12 квітня, 18:30





Що: Презентація книги «Курсаки, або Місце, якого немає на мапі»

Де: Пастера, 13, Національна бібліотека

Коли: 13 квітня, 11:00





Що: Презентація книги Євгенії Генової «Кримськотатарські родини»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 13 квітня, 14:00





Що: Виступ Плейбек театру

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 13 квітня, 15:00





Що: Благодійна великодня виставка-ярмарок

Де: Парк Марка Твена Твена

Коли: 13 квітня, 16:00





Що: Відкриття виставки «TERRA SILENTIUM» Сергія Ільїна

Де: Пушкінська, 9, 16:00

Коли: 13 квітня, 16:00





Що: Презентація дитячої книги про йогу «Ом і дзень»!

Де: Катерининська, 67, Універсальна читальна зала

Коли: 14 квітня, 11:00

Реєстрація 095 690 44 36





Що: Презентація книги “Білі кролики” Соні Капинус

Де: Дерибасівська, 8, книгарня “Маша і Яша”

Коли: 14 квітня, 17:00



