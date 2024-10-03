Багато юмору та музика, що зцілює: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі у вихідні

Справжній подарунок одеситам підготував піанотерапевт Ігор Янчук, який грає вранці на Ланжероні. Цієї пʼятниці він буде грати в іншій атмосфері камерного концертного залу. Також в пʼятницю фанати театру Чорний квадрат зможуть подивитися їхню нову виставу. Любителів стендапу чекають на своїх концертах в суботу на неділю Антон Тимошенко та Богдан Боярин. Ну, а якщо ви хочете насолодитися прогулянкою серед шедеврів архітектури та дізнатися щось нове про наше місто – вас чекає вулиця Гоголя в компанії прогулковода Дмитра Шаматажи.

4 жовтня, 18:00. Піанотерапія. Концерт Ігоря Янчука Готель Ribas Duke

Можливо ви не впізнаєте цього музиканта у вечірньому костюмі. Але впевнені, що відразу пригадаєте цього музиканта, коли ми скажемо, що це саме він грає ранками та вечорами на Ланжероні. Цієї пʼятниці можна буде послухати прекрасну музику в затишній залі.

4 жовтня, 18:00. Гастролі театру “Чорний квадрат”. Вистава “Дві смужки або подвійна суцільна”. Український театр

Без заперечення, популярний театр “Чорний квадрат” знову в Одесі. На цей раз одеситам покажуть комедійну виставу про відносини та вагітність. На сцені – Олександр Розвяков, Ольга Гриценко, Ксенія Ніколенко, Поліна Голованова. Увага, цей захід лише для дорослих!

5 жовтня, 18:00. Сольний стендап Антона Тимошенко. Український театр

Нова програма відомого українського стендапера. Цей виступ вже бачили глядачі Канади та США. Нарешті дійшла черга і до одеситів.



5 жовтня, 19:00. Богдан Боярин. Сольний стендап. Odessa Factory Group

Якщо для Вас у гуморі немає табу, концерт Богдана – найкращий варіант провести вечір і посміятись. А жартувати будуть на теми: стосунків,

сексу, соціальну критику, про себе і оточення. Єдине, чого не буде, обіцяють, організатори – так це політики. Треба йти!



6 жовтня, 14:00. Архпрогулянка по Гоголя

Пропонуємо вам не просто прогулянку, а повне занурення в одну з найкрасивіших вулиць нашого міста. Ви побачите будинок найфанатичнішого любителя собак, будинок із найукраїнськішими атлантами, познайомитеся зі старовинним гаражем Першого Автомобільного Товариства, а також дізнаєтесь багато нового про тих, хто колись жив на цій вулиці.

