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Афіша Одеси: 14-16 листопада пройдуть фестиваль, концерти та лекції

Афіша Одеси: 14-16 листопада пройдуть фестиваль, концерти та лекції

Всі будні дні ми маємо можливість навчатися української, ходити на концерти класичної музики та лекції. Зверніть увагу на фестиваль пам’яті нашого великого земляка Петра Столярського. Знайдіть час щоб відвідати хоча б один з концертів які відбуватимуться цього тижня, адже для вас гратимуть майбутні зірки!

Що: Фестиваль пам’яті Столярського
Де: Сабанєєв міст, 1, Ліцей Столярського
Коли: 14-16 листопада

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 15 листопада, 11:00

Що: Концерт “Сторінками музики бароко”
Де: Футуристів, 11, Мистецька школа ім. Гілєльса
Коли: 15 листопада, 16:00

Що: Лекція Олени Яворської “Михайло Жук”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 15 листопада, 16:00

Що: Лекція “Реальність як проблема філософії”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 15 листопада, 18:00

Що: Гала концерт хорового фестивалю
Де: Новосельського, 63, Музична академія ім.Нежданової
Коли: 16 листопада, 18:00

Що: Вільна розмова. “Українські прокльони”
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 16 листопада, 18:30
Реєстрація за посиланням:  https://forms.gle/a2cAaVQPfSEBQcsTA 

Що: Показ фільму «Повернення до української мови»!
Де: Віце адмірала Жукова, 3/7,”Salute”
Коли: 16 листопада, 19:00
Реєстрація  https://forms.gle/z3V35gsCWxW3ZH7z8  

 

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