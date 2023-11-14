Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: 14-16 ноября пройдут фестиваль, концерты и лекции

Афиша Одессы: 14-16 ноября пройдут фестиваль, концерты и лекции

Все будние дни мы имеем возможность учиться украинскому, ходить на концерты классической музыки и лекции. Обратите внимание на фестиваль памяти нашего великого земляка Петра Столярского. Найдите время, чтобы посетить хотя бы один из концертов, которые будут проходить на этой неделе, ведь для вас будут играть будущие звезды!

Что: Фестиваль памяти Столярского
Где: Сабанеев мост, 1, Лицей Столярского
Когда: 14-16 ноября

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 15 ноября, 11:00

Что: Концерт «Страницами музыки барокко»
Где: Футуристов, 11, Художественная школа им. Гилельса
Когда: 15 ноября, 16:00

Что: Лекция Елены Яворской «Михаил Жук»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 15 ноября, 16:00

Что: Лекция «Реальность как проблема философии»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 15 ноября, 18:00

Что: Гала концерт хорового фестиваля
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой
Когда: 16 ноября, 18:00

Что: Свободный разговор. «Украинские проклятия»
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 16 ноября, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/a2cAaVQPfSEBQcsTA

Что: Показ фильма «Возвращение к украинскому языку»!
Где: Вите адмирала Жукова, 3/7, «Salute»
Когда: 16 ноября, 19:00
Регистрация https://forms.gle/z3V35gsCWxW3ZH7z8

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить