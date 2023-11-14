Афиша Одессы: 14-16 ноября пройдут фестиваль, концерты и лекции

Все будние дни мы имеем возможность учиться украинскому, ходить на концерты классической музыки и лекции. Обратите внимание на фестиваль памяти нашего великого земляка Петра Столярского. Найдите время, чтобы посетить хотя бы один из концертов, которые будут проходить на этой неделе, ведь для вас будут играть будущие звезды!
Что: Фестиваль памяти Столярского
Где: Сабанеев мост, 1, Лицей Столярского
Когда: 14-16 ноября
Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 15 ноября, 11:00
Что: Концерт «Страницами музыки барокко»
Где: Футуристов, 11, Художественная школа им. Гилельса
Когда: 15 ноября, 16:00
Что: Лекция Елены Яворской «Михаил Жук»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 15 ноября, 16:00
Что: Лекция «Реальность как проблема философии»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 15 ноября, 18:00
Что: Гала концерт хорового фестиваля
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой
Когда: 16 ноября, 18:00
Что: Свободный разговор. «Украинские проклятия»
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 16 ноября, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/a2cAaVQPfSEBQcsTA
Что: Показ фильма «Возвращение к украинскому языку»!
Где: Вите адмирала Жукова, 3/7, «Salute»
Когда: 16 ноября, 19:00
Регистрация https://forms.gle/z3V35gsCWxW3ZH7z8