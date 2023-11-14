Афиша Одессы: 14-16 ноября пройдут фестиваль, концерты и лекции

Что: Фестиваль памяти Столярского

Где: Сабанеев мост, 1, Лицей Столярского

Когда: 14-16 ноября

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ

Когда: 15 ноября, 11:00

Что: Концерт «Страницами музыки барокко»

Где: Футуристов, 11, Художественная школа им. Гилельса

Когда: 15 ноября, 16:00

Что: Лекция Елены Яворской «Михаил Жук»

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 15 ноября, 16:00

Что: Лекция «Реальность как проблема философии»

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 15 ноября, 18:00

Что: Гала концерт хорового фестиваля

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой

Когда: 16 ноября, 18:00

Что: Свободный разговор. «Украинские проклятия»

Где: Греческая, 1-я, American House

Когда: 16 ноября, 18:30

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/a2cAaVQPfSEBQcsTA

Что: Показ фильма «Возвращение к украинскому языку»!

Где: Вите адмирала Жукова, 3/7, «Salute»

Когда: 16 ноября, 19:00

Регистрация https://forms.gle/z3V35gsCWxW3ZH7z8