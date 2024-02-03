Афіша на вихідні 3 та 4 лютого: ТОП-5 подій, на які варто сходити в Одесі

Дивним чином події складаються так, що всі найцікавіші культурні події цих вихідних відбудуться цієї неділі. Цікаво, що всі вони дуже різнопланові. Це й наукове шоу, екскурсія однією з найкрасивіших вулицею міста, початок сезону інтелектуальних ігор і український стендап. А ще вас запрошують відзначити 251 річчя з дня народження Мендельсона. Так-так, того самого, чия музика грала на вашому весіллі. Тож не пропустіть нагоди послухати й інші твори цього композитора в атмосферній залі одеської кірхи.
Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут.
4 лютого, 12:00 – Школа наукових чудес. Будинок клоунів. Придбати квитки
Нова програма з експериментів буде цікавою не лише для дітей, а й для дорослих. Пізнавальний КВІЗ з подарунками. Експеримент – рекорд. Наукове шоу. Це перша школа, куди діти будуть проситися самі, де не буває нудних уроків, вчителі веселі і навіть трохи божевільні, адже готові разом з вами влаштовувати справжнісінькі вибухи.
4 лютого. 13:00 – Архпрогулянка по Маразліївській. Придбати квитки
На захоплюючій прогулянці з проектом «Архітектура Одеси» ви дізнаєтесь про історію найбагатшої вулиці Одеси, побачите цікаві дворики та архітектурні сокровища Маразліївської, Юрія Олеші та першого кварталу Канатної.
4 лютого, 18:00 Easy Quizzy Готель Atlantic. Купити квитки
Відпочинок для любителів інтелектуального відпочинку. Саме цієї неділі розпочинається новий ігровий сезон. У вас ще є час зібрати свою команду та зареєструватися на гру! Тож спробуйте щось цікаве та новеньке!
4 лютого 18:00 – День народження Мендельсона. Одеська кірха. Придбати квитки
Скажіть, вас колись запрошували на День народження великого композитора? А ось одеська кірха – запрошує. Цієї неділі там відбудеться святковий концерт на честь Фелікса Мендельсона-Бартольді, якому 3 лютого виповнюється 215 років!
Якщо ж ви хочете дізнатися про життя і творчість Мендельсона ще більше, а також послухати прекрасні, сповнені романтичного натхнення, його твори, не пропустіть чудовий вечір!
4 лютого, 19:00 – Великий український стендап. Придбати квитки
Усіх шанувальників стендапу та тих, хто лише збирається познайомитись з яскравим жанром, запрошуємо на зустріч з талановитими коміками. Цього вечора на сцену вийдуть:
Сергій Чирков український комік, сценарист і співведучий проєкту «Телебачення Торонто». Василь Байдак – популярний український стендап-комік та волонтер, актор відомого Інародного театру абсурду «Воробушек». Андрій Бережко- українськи стендап-комік, переможець «Розсміши коміка». Наталя Гаріпова – Українська стендап-комікеса, сценаристка, продюсерка. Чесно розповідає про життя, яке повністю змінилось, як тільки вона стала мамою.