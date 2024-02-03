Афіша на вихідні 3 та 4 лютого: ТОП-5 подій, на які варто сходити в Одесі

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут.

4 лютого, 12:00 – Школа наукових чудес. Будинок клоунів. Придбати квитки

Нова програма з експериментів буде цікавою не лише для дітей, а й для дорослих. Пізнавальний КВІЗ з подарунками. Експеримент – рекорд. Наукове шоу. Це перша школа, куди діти будуть проситися самі, де не буває нудних уроків, вчителі веселі і навіть трохи божевільні, адже готові разом з вами влаштовувати справжнісінькі вибухи.

4 лютого. 13:00 – Архпрогулянка по Маразліївській. Придбати квитки

На захоплюючій прогулянці з проектом «Архітектура Одеси» ви дізнаєтесь про історію найбагатшої вулиці Одеси, побачите цікаві дворики та архітектурні сокровища Маразліївської, Юрія Олеші та першого кварталу Канатної.

4 лютого, 18:00 Easy Quizzy Готель Atlantic. Купити квитки

Відпочинок для любителів інтелектуального відпочинку. Саме цієї неділі розпочинається новий ігровий сезон. У вас ще є час зібрати свою команду та зареєструватися на гру! Тож спробуйте щось цікаве та новеньке!

4 лютого 18:00 – День народження Мендельсона. Одеська кірха. Придбати квитки

Скажіть, вас колись запрошували на День народження великого композитора? А ось одеська кірха – запрошує. Цієї неділі там відбудеться святковий концерт на честь Фелікса Мендельсона-Бартольді, якому 3 лютого виповнюється 215 років!

Якщо ж ви хочете дізнатися про життя і творчість Мендельсона ще більше, а також послухати прекрасні, сповнені романтичного натхнення, його твори, не пропустіть чудовий вечір!

4 лютого, 19:00 – Великий український стендап. Придбати квитки

Усіх шанувальників стендапу та тих, хто лише збирається познайомитись з яскравим жанром, запрошуємо на зустріч з талановитими коміками. Цього вечора на сцену вийдуть:

Сергій Чирков український комік, сценарист і співведучий проєкту «Телебачення Торонто». Василь Байдак – популярний український стендап-комік та волонтер, актор відомого Інародного театру абсурду «Воробушек». Андрій Бережко- українськи стендап-комік, переможець «Розсміши коміка». Наталя Гаріпова – Українська стендап-комікеса, сценаристка, продюсерка. Чесно розповідає про життя, яке повністю змінилось, як тільки вона стала мамою.