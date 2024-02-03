Новости Одессы и Одесской области

Афиша на выходные 3 и 4 февраля: ТОП-5 событий, на которые стоит сходить в Одессе

Афиша на выходные 3 и 4 февраля: ТОП-5 событий, на которые стоит сходить в Одессе

Удивительным образом события складываются так, что все интересные культурные события этих выходных пройдут в это воскресенье. Интересно, что все они очень разноплановые. Это и научное шоу, экскурсия по одной из самых красивых улиц города, начало сезона интеллектуальных игр и украинский стендап. А еще вас приглашают отметить 251-летие со дня рождения Мендельсона. Да-да, того самого, чья музыка играла на вашей свадьбе. Не упустите возможности послушать и другие произведения этого композитора в атмосферном зале одесской кирхи.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

4 февраля, 12:00 – Школа научных чудес. Дом клоунов. Купить билеты

Школа научных чудес

Новая программа по экспериментам будет интересна не только детям, но и взрослым. Познавательный КВИЗ с подарками. Эксперимент – рекорд. Научное шоу. Это первая школа, куда дети будут проситься сами, где не бывает скучных уроков, учителя веселые и даже немного безумные, ведь готовы вместе с вами устраивать самые настоящие взрывы.

4 февраля. 13:00 – Архпрогулка по Маразлиевской. Купить билеты

Прогулка по Маразлиевской

На увлекательной прогулке с проектом «Архитектура Одессы» вы узнаете историю богатейшей улицы Одессы, увидите интересные дворики и архитектурные сокровища Маразлиевской, а также улицы Юрия Олеши и первого квартала Канатной.

4 февраля, 18:00 Easy Quizzy ОтельAtlantic. Купить билеты

Афиша на выходные

Отдых для любителей интеллектуального отдыха. Именно в это воскресенье начинается новый игровой сезон. У вас есть время собрать свою команду и зарегистрироваться на игру! Итак, попробуйте что-то интересное и новенькое!

4 февраля 18:00 – День рождения Мендельсона. Одесская кирха. Купить билеты

Афиша, кирха

Скажите, вас когда-нибудь приглашали на День рождения великого композитора? А вот одесская кирха – приглашает. В это воскресенье там состоится праздничный концерт в честь Феликса Мендельсона-Бартольди, которому 3 февраля исполняется 215 лет!

Если же вы хотите узнать о жизни и творчестве Мендельсона еще больше, а также послушать прекрасные, полные романтического вдохновения, его произведения, не упустите прекрасный вечер!

4 февраля, 19:00 – Большой украинский стендап. Купить билеты

Стендап

Всех поклонников стендапа и тех, кто собирается познакомиться с ярким жанром, приглашаем на встречу с талантливыми комиками. В этот вечер на сцену выйдут:

  • Сергей Чирков – украинский комик, сценарист и соведущий проекта «Телевидение Торонто»;
  • Василий Байдак – популярный украинский стендап-комик и волонтер, актер известного международного театра абсурда «Воробушек»;
  • Андрей Бережко – украинский стендап-комик, победитель шоу «Рассмеши комика»;
  • Наталья Гарипова – Украинская стендап-комикеса, сценаристка, продюсер. Честно рассказывает о жизни, которая полностью изменилась, как только она стала мамой.
Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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