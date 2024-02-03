Афиша на выходные 3 и 4 февраля: ТОП-5 событий, на которые стоит сходить в Одессе

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

4 февраля, 12:00 – Школа научных чудес. Дом клоунов. Купить билеты

Новая программа по экспериментам будет интересна не только детям, но и взрослым. Познавательный КВИЗ с подарками. Эксперимент – рекорд. Научное шоу. Это первая школа, куда дети будут проситься сами, где не бывает скучных уроков, учителя веселые и даже немного безумные, ведь готовы вместе с вами устраивать самые настоящие взрывы.

4 февраля. 13:00 – Архпрогулка по Маразлиевской. Купить билеты

На увлекательной прогулке с проектом «Архитектура Одессы» вы узнаете историю богатейшей улицы Одессы, увидите интересные дворики и архитектурные сокровища Маразлиевской, а также улицы Юрия Олеши и первого квартала Канатной.

4 февраля, 18:00 Easy Quizzy ОтельAtlantic. Купить билеты

Отдых для любителей интеллектуального отдыха. Именно в это воскресенье начинается новый игровой сезон. У вас есть время собрать свою команду и зарегистрироваться на игру! Итак, попробуйте что-то интересное и новенькое!

4 февраля 18:00 – День рождения Мендельсона. Одесская кирха. Купить билеты

Скажите, вас когда-нибудь приглашали на День рождения великого композитора? А вот одесская кирха – приглашает. В это воскресенье там состоится праздничный концерт в честь Феликса Мендельсона-Бартольди, которому 3 февраля исполняется 215 лет!

Если же вы хотите узнать о жизни и творчестве Мендельсона еще больше, а также послушать прекрасные, полные романтического вдохновения, его произведения, не упустите прекрасный вечер!

4 февраля, 19:00 – Большой украинский стендап. Купить билеты

Всех поклонников стендапа и тех, кто собирается познакомиться с ярким жанром, приглашаем на встречу с талантливыми комиками. В этот вечер на сцену выйдут: