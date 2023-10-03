Афіша безкоштовних подій Одеси 3 – 5 жовтня: виставки, літературні зустрічі

Лекція, фотовиставки, благодійний вечір: безплатні події Одеси 26-28 вересня Непомітно вересень дійшов свого кінця. Останній тиждень, яким він буде? Одеситів знову випробували на стійкість. Тому треба набиратися нових сил щоб продовжувати боротьбу та спротив. Ми пропонуємо відновлювати сили наповнюючись прекрасним та спілкуючись із творчими людьми. Таких подій буде багато в ці дні. Зверніть увагу на відкриття виставок в музеях та бібліотеках міста, у всесвітньому клубі одеситів. І звісно, не пропускайте занять українських розмовних клубів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Подвійна прем’єра в Одеській філармонії від дніпровських гостей 1 жовтня 2023 року у Великій залі Філармонії вранці та вечері відбудеться дві вистави Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка. Одесу відвідає театр у повному складі труп балету, артистів та оркестру. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ