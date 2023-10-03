Новини Одеси та Одеської області

Афіша безкоштовних подій Одеси 3 – 5 жовтня: виставки, літературні зустрічі

Афіша безкоштовних подій Одеси 3 – 5 жовтня: виставки, літературні зустрічі

Осінь створена для теплої кави та перших страв. Саме тому, на “перше” ми запрошуємо вас до українського розмовного клубу, де темою зустрічі стане… борщ, який всьому голова.
Ну і рекомендуємо не пропустити зустріч із письменницею Мар’яною Савкою, яка відбудеться в затишній кав’ярні, де вона представить свою книгу “Люди на кави”. На вас чекають теплі розмови та обійми із друзями, які точно не пропустять такої події.

Що: Концертна імпреза “Вердіївський баритон”
Де: Французький бульвар 11-а, Бібліотека
Коли: 3 жовтня, 14:00

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Що: Читання Багряного
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 жовтня, 15:00

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Що: Презентація книги Мар’яни Савки “Люди на каві”
Де: Віце адмірала Жукова, 3/7, кав’ярня Salute
Коли: 3 жовтня, 18:00

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Що: Мовно – літературна вітальня “Дивослово”
Де: вул. Філатова, 1, Читальна зала ОННБ
Коли: 4 жовтня, 11:00

Що: Відкриття виставки Олени Неминучої  “Прості речі”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 4 жовтня, 17:00

Що: Південні графи Толсті: історія родини та будинку.
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 4 жовтня, 17:00 

Що: Відкриття виставки Григорія Вовка «Життя продовжується
Де: Катерининська, 67, Бібліотека
Коли: 5 жовтня, 15:00 вересня

афиша

Що: Вільна розмова “Борщ всьому голова”
Де: Грецька, 1-а,  America House Odesa
Коли: 5 жовтня,  18:30

афиша

 

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