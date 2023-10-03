Афиша бесплатных событий Одессы 3 — 5 октября: выставки, литературные встречи

Осень предназначена для теплого кофе и первых блюд. Именно поэтому, на “первое” мы приглашаем вас в украинский разговорный клуб, где темой встречи станет… борщ, который всему голова.
Ну и рекомендуем не пропустить встречу с писательницей Марьяной Савкой, которая состоится в уютном кафе, где она представит свою книгу «Люди на кофе». Вас ждут теплые разговоры и объятия с друзьями, которые точно не упустят такого события.
Что: Концертная импреза «Вердеевский баритон»
Где: Французский бульвар 11-я, Библиотека
Когда: 3 октября, 14:00
Что: Чтение Багряного
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 октября, 15:00
Что: Презентация книги Марьяны Савки «Люди на кофе»
Где: Вице адмирала Жукова, 3/7, кофейня Salute
Когда: 3 октября, 18:00
Что: Языково — литературная гостиная «Дивослово»
Где: ул. Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 4 октября, 11:00
Что: Открытие выставки Елены Неизбежной «Простые вещи»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 октября, 17:00
Что: Южные графы Толстые: история семьи и дома.
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 4 октября, 17:00
Что: Открытие выставки Григория Вовка «Жизнь продолжается»
Где: Екатерининская, 67, Библиотека
Когда: 5 октября, 15:00 сентября
Что: Свободный разговор «Борщ всему голова»
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 5 октября, 18:30