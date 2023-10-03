Афиша бесплатных событий Одессы 3 — 5 октября: выставки, литературные встречи

Лекция, фотовыставки, благотворительный вечер: бесплатные события Одессы 26-28 сентября Незаметно сентябрь подошел к концу. Последняя неделя, какой она будет? Одесситов снова опробовали на стойкость. Поэтому нужно набираться новых сил, чтобы продолжать борьбу и сопротивление. Мы предлагаем восстанавливать силы, наполняясь прекрасным и общаясь с творческими людьми. Таких событий будет много в эти дни. Обратите внимание на открытие выставок в музеях и библиотеках города, всемирном клубе одесситов. И, конечно, не пропускайте занятий украинских разговорных клубов. ПОДРОБНЕЕ

Двойная премьера в Одесской филармонии от днепровских гостей 1 октября 2023 года в Большом зале Филармонии утром и ужином состоится два спектакля Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра им.Т.Г.Шевченко. Одессу посетит театр в полном составе труп балета, артистов и оркестра. ПОДРОБНЕЕ