Афіша безкоштовних подій Одеси 15-17 вересня: святкуємо з херсонцями День міста, дивимося кіно просто неба

Одеситам щастить на свята у вересні. Цими вихідними ми відзначаємо єврейський Новий рік – Роша Шана. Всім солодкого року. Нехай він буде таким від нашої Перемоги.

Ще одну подію будуть відзначати в Одесі 16 вересня – День міста Херсон. Зараз в Одесі проживає багато херсонців. Бажаємо всім їм якнаймога скоріше повернутися в свої домівки в мирне, квітуче та любиме місто. На Одеській кіностудії з цієї нагоди в п’ятницю, 15 вересня покажуть документальний фільм “Під смертельним небом: Східний фронт України”. Це буде розповідь про будні журналістів розслідувачів, які викривають військові злочині, в тому числі і на Херсонщині.

В п’ятницю, ввечері в Зеленому театрі в парку Шевченка також можна буде подивитися кіно під відкритим небом, ловлячі останні теплі вересневі дні. Вхід вільний, але вас попросять задонатити будь яку суму на потреби ЗСУ. Адже саме їм ми дякуємо за таку можливість збиратися, дивитися кіно, на насолоджуватися попри все життям.

Що: Лекція «Проблема дегуманізації и православно-лютеранський діалог»

Де: Новосельского, 68 /1 Каб.103

Коли: 15 вересня, 17:30

Що: Прем’єра документальної стрічки «Під смертельним небом: Східний фронт України»

Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія

Коли: 15 вересня, 18:00

Що: Благодійний кінопоказ “Бачення метелика”

Де: Зелений театр

Коли: 15 вересня, 19:30

Вхід – донейшн

Що: Зустріч «Філософія як спосіб життя»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 вересня, 11:00

Що: Лекція “Донорство – братерство крові”.

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 вересня, 12:00

Що: Модульне орігамі

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 16 вересня, 15:00

Що: Обговорення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Де: Зелений театр

Коли: 16 вересня, 16:00

Реєстрація https://docs.google.com/forms/d/1zMem82VMbIMS6bNPTuVmM4m4Juvhrko4jvgAeVZgpIw/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3Zvlwp7ZqVfLP8DbKKl8ADSGTV5lF5HYlnJt_hX_1b5im3cGfoj5_QPFY

Що: Відкриття виставки Наталії Колесник “Теодора божий дар”

Де: Галерея Вікно, Ніжинська, 31

Коли: 16 вересня, 17:30

Що: Благодійний концерт гурту “SHO?!”

Де: Парк Горького

Коли: 17 вересня, 14:00