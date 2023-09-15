Афиша бесплатный событий Одессы 15-17 сентября: празднуем с херсонцами День города, смотрим кино под открытым небом

Одесситам везет с праздниками в сентябре. В эти выходные мы отмечаем еврейский Новый год – Роша Шана. Всем сладкого года. Пусть он будет таковым от нашей Победы.

Еще одно событие будут отмечать в Одессе 16 сентября – День города Херсон. Сейчас в Одессе проживают многие херсонцы. Желаем всем им как можно скорее вернуться в свои дома в мирный, цветущий и любимый город. На Одесской киностудии по этому случаю в пятницу, 15 сентября, покажут документальный фильм «Под смертельным небом: Восточный фронт Украины». Это будет рассказ о буднях журналистов расследователей, изобличающих военные преступления, в том числе и на Херсонщине.

В пятницу, вечером в Зеленом театре в парке Шевченко также можно будет посмотреть кино под открытым небом, ловящие последние тёплые сентябрьские дни. Вход свободный, но вас попросят задонатить любую сумму на нужды ВСУ. Ведь именно им мы благодарим за такую возможность собираться, смотреть кино, на наслаждаться при всей жизни.

Что: Лекция «Проблема дегуманизации и православно-лютеранский диалог»

Где: Новосельского, 68/1 Каб.103

Когда: 15 сентября, 17:30

Что: Премьера документальной ленты «Под смертельным небом: Восточный фронт Украины»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 15 сентября, 18:00

Что: Благотворительный кинопоказ «Видение бабочки»

Где: Зеленый театр

Когда: 15 сентября, 19:30

Вход – донейшн

Что: Встреча «Философия как образ жизни»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 16 сентября, 11:00

Что: Лекция «Донорство – братство крови»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 16 сентября, 12:00

Что: Модульное оригами

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 16 сентября, 15:00

Что: Обсуждение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Где: Зеленый театр

Когда: 16 сентября, 16:00

Регистрация https://docs.google.com/forms/d/1zMem82VMbIMS6bNPTuVmM4m4Juvhrko4jvgAeVZgpIw/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3Zvlwp7ZqVfLP8DbKKl8ADSGTV PFY

Что: Открытие выставки Наталии Колесник «Теодора божий дар»

Где: Галерея Окно, Нежинская, 31

Когда: 16 сентября, 17:30

Что: Благотворительный концерт группы SHO?!

Где: Парк Горького

Когда: 17 сентября, 14:00