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13 квітня — День поцілунків: чи пам’ятаєте, як робили це вперше

13 квітня — День поцілунків: чи пам’ятаєте, як робили це вперше

Імовірно, кожен зберігає на полицях пам’яті свій перший поцілунок. Ні, не цілунок мами чи тата. А поцілунок пристрасті й любові. Сьогодні є нагода згадати, яким він був, той ніжний дотик, той трепет серця, сповненого чистого кохання.

Цікаво, що у поцілунків є свій Міжнародний день — 13 квітня. Відзначається він завдяки найдовшому поцілунку в історії, який тривав 58 годин і був здійснений тайською парою під час конкурсу.

Що ми знаємо про поцілунок?

Фахівці стверджують, що поцілунки допомагають спалювати калорії, зміцнюють імунну систему, створюють емоційні зв’язки між людьми. У момент поцілунку в кров надходять серотонін і окситоцин — гормони, відповідальні за створення фізичних та неврологічних змін, таких як задоволення, закоханість, прихильність.

Цілуватися чи ні?

А ви знали, що є така наука — філематологія, яка вивчає всі аспекти поцілунків? Наука засвідчує, що, цілуючись, ми на підсвідомості визначаємо, чи підходить нам людина. Визнано, що цілунки зміцнюють судини і зубну емаль, але разом з тим збільшують ризик підхопити інфекцію.

Однак, як засвідчує час, цілуються майже всі, а серйозно хворіють одиниці. Тож цілуймося на здоров’я — в дружбі, прихильності і любові!

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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