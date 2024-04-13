13 квітня — День поцілунків: чи пам’ятаєте, як робили це вперше

Цікаво, що у поцілунків є свій Міжнародний день — 13 квітня. Відзначається він завдяки найдовшому поцілунку в історії, який тривав 58 годин і був здійснений тайською парою під час конкурсу.

Що ми знаємо про поцілунок?

Фахівці стверджують, що поцілунки допомагають спалювати калорії, зміцнюють імунну систему, створюють емоційні зв’язки між людьми. У момент поцілунку в кров надходять серотонін і окситоцин — гормони, відповідальні за створення фізичних та неврологічних змін, таких як задоволення, закоханість, прихильність.

Цілуватися чи ні?

А ви знали, що є така наука — філематологія, яка вивчає всі аспекти поцілунків? Наука засвідчує, що, цілуючись, ми на підсвідомості визначаємо, чи підходить нам людина. Визнано, що цілунки зміцнюють судини і зубну емаль, але разом з тим збільшують ризик підхопити інфекцію.

Однак, як засвідчує час, цілуються майже всі, а серйозно хворіють одиниці. Тож цілуймося на здоров’я — в дружбі, прихильності і любові!