13 апреля — День поцелуев: помните ли вы, как делали это впервые

Интересно, что у поцелуев есть свой Международный день — 13 апреля. Отмечается он благодаря самому длинному поцелую в истории, который длился 58 часов и был совершен тайской парой во время конкурса.

Что мы знаем о поцелуе?

Специалисты утверждают, что поцелуи помогают сжигать калории, укрепляют иммунную систему, создают эмоциональные связи между людьми. В момент поцелуя в кровь поступают серотонин и окситоцин — гормоны, ответственные за создание физических и неврологических изменений, таких как удовольствие, влюбленность, привязанность.

Целоваться или нет?

А вы знали, что есть такая наука — филематология, которая изучает все аспекты поцелуев? Наука свидетельствует, что, целуясь, мы на подсознании определяем, подходит ли нам человек. Признано, что поцелуи укрепляют сосуды и зубную эмаль, но вместе с тем увеличивают риск подхватить инфекцию.

Однако как показывает время, целуются почти все, а серьезно болеют единицы. Так что целуемся на здоровье — в дружбе, привязанности и любви!