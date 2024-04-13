Новости Одессы и Одесской области

13 апреля — День поцелуев: помните ли вы, как делали это впервые

13 апреля — День поцелуев: помните ли вы, как делали это впервые

Вероятно, каждый хранит на полках памяти свой первый поцелуй. Нет, не поцелуй мамы или папы. А поцелуй страсти и любви. Сегодня есть возможность вспомнить, каким он был, то нежное прикосновение, тот трепет сердца, полного чистой любви.

Интересно, что у поцелуев есть свой Международный день — 13 апреля. Отмечается он благодаря самому длинному поцелую в истории, который длился 58 часов и был совершен тайской парой во время конкурса.

Что мы знаем о поцелуе?

Специалисты утверждают, что поцелуи помогают сжигать калории, укрепляют иммунную систему, создают эмоциональные связи между людьми. В момент поцелуя в кровь поступают серотонин и окситоцин — гормоны, ответственные за создание физических и неврологических изменений, таких как удовольствие, влюбленность, привязанность.

Целоваться или нет?

А вы знали, что есть такая наука — филематология, которая изучает все аспекты поцелуев? Наука свидетельствует, что, целуясь, мы на подсознании определяем, подходит ли нам человек. Признано, что поцелуи укрепляют сосуды и зубную эмаль, но вместе с тем увеличивают риск подхватить инфекцию.

Однако как показывает время, целуются почти все, а серьезно болеют единицы. Так что целуемся на здоровье — в дружбе, привязанности и любви!

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ
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