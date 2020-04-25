Вопрос-ответ: что читают одесситы на карантине?

Книжная полка: что почитать на досуге? Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать во время карантина. ПОДРОБНЕЕ

Защититься от вируса: все о масках в вопросах и ответах В последнее время слова «коронавирус», «пандемия» и «карантин» прочно вошли в нашу жизнь. Если бы только слова… Вся жизнь перевернулась: мы ограничены в передвижении, а выходя из дому, должны иметь при себе паспорт и надевать средства индивидуальной защиты. Кстати, с последними возникает много вопросов и неясностей. Попробуем разъяснить. ПОДРОБНЕЕ

Доставка газа для одесситов: эксперты ответили на топовые вопросы потребителей Напомним, в декабре 2019 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. И это нововведение до сих пор вызывает у наших читателей многочисленные вопросы. На самые распространенные из них ответили в компании «Одессагаз». ПОДРОБНЕЕ

Вопрос-ответ: почему не засчитывают в стаж научную работу? «Я агроном, большую часть времени работал по специальности в колхозах. Одновременно я занимался научно-технической деятельностью: проводил исследования, имел изобретения, писал научные статьи, защитил диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных наук. Но мне ни одного года не засчитали в научный стаж. Ссылаются на постановление Кабинета Министров №257 от 4 марта 2004 года. Считаю несправедливым, что законодательство в этом вопросе недоработано, ведь у меня научная степень есть, а стажа научной работы нет.

Владимир Зубрицкий, с. Озерная, Черкасская обл.» ПОДРОБНЕЕ