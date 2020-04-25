Вопрос-ответ: что читают одесситы на карантине?

Карантин во всем мире освободил людям время, чтобы сделать то, что они давно хотели, но откладывали.
Например, многие одесситы взялись за любимые книги.
Мы решили спросить у наших подписчиков, что они читают в изоляции.
И вот что выяснили.
Оказывается, немало читателей “Одесской жизни” предпочитают классику. Кто-то достал с полки Булгакова и Чехова.
Другие разгоняют тоску детективами. Третьи вдохновляются книгами из серии “Жизнь замечательных людей”.
Есть и те, кто решил познакомиться с авторами, которых раньше не читал:
А некоторые заинтересовались литературой “на злобу дня” — книгами о вирусах:
Кстати, если вы сейчас в раздумьях и еще не определились, что бы такого почитать, можете заглянуть на нашу книжную полку.