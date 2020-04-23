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Новости Одессы и Одесской области

Книжная полка: что почитать на досуге?

Книжная полка: что почитать на досуге?

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать во время карантина.

Александр Авраменко «100 експрес-уроків української»

Давно мечтаете уверенно и грамотно говорить на украинском языке? Тогда в этом легком деле вам поможет самоучитель украинского лингвиста и педагога Александра Авраменко «100 экспресс-уроков по украинскому». Автор книги просто и доступно описывает и объясняет современные правила разговорного украинского языка. Самоучитель расскажет об ошибках, которые чаще всего встречаются в бытовом и официальном общении на родном языке, а также как их исправить. Каждая тема материала коротко объясняется и иллюстрируется забавными картинками, и это не просто так, — они помогают лучше усвоить все нормы и правила языка. А еще учебник будет интересен, как самым маленьких ученикам, так и старшему поколению.

Джеральдин Брукс «Хранители книги»

Окунуться в захватывающие приключения, не выходя из дома, поможет роман американской журналистки и лауреата Пулитцеровской премии Джеральдин Брукс «Хранители книги». Сюжет книги основан на реальных событиях, поэтому и любители истории, и ценители художественной прозы найдут роман интересным.
Объединить людей разных времен и поколений могут достаточно необычные обстоятельства. Так случилось и с библиотекарем Ханной Хит, которая взялась исследовать средневековый манускрипт «Сараевскую Агаду». В ходе своего расследования главная героиня знакомится с историями бывших обладателей этой книги, которые выстраиваются в хронологической последовательности через века — от современности до ХІV века.

Илсе Санд «Компас эмоций. Как понять свои чувства»

Иногда нас одолевают неприятные эмоции: зависть, гнев, страх, тревога. Нередко мы игнорируем их или пытаемся всячески скрыть от окружающих нас людей. И как ни странно, это и сеть сущность человека. Датский психолог и психотерапевт Илсе Санд советует не стесняться этих чувств, а вместо этого осознать и найти их причины. В своей книге в роли наставника, автор попытается помочь преодолеть своему читателю негативные эмоций. Он предлагает практические советы и упражнения для достижения гармонии собственного «Я» с окружающими. Трудную для понимания тему Санд превращает в легкое и интересное времяпровождение, на время карантина или отпуска.

Фото: The Writing Cooperative

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Анастасия Епурь
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