В Иерусалиме высадили сотню деревьев в честь уроженца Одессы

В Израиле высадили 100 деревьев в честь уроженца Одессы, профессора Соломона Грина. В июле ему исполнилось 99 лет.

В связи с этим раввин Барри Айзенберг и его друзья из синагоги «Мигдаль а-Шошаним» (Иерусалим) преподнесли ему подарок — сертификат о высадке 100 деревьев в Иерусалимском лесу в его честь.

В сертификате человек сравнивается с деревом, которое укрывает и питает. А Соломон и его жена Джулия посвятили свою жизнь тому, чтобы защищать и заботиться о других, пишет jewishnews.

Сол Грин основал кафедры социальной работы в двух университетах Израиля. Он также был волонтером в Музее Израиля и Институте еврейских исследований имени Пардеса.

Фото: timesofisrael.com