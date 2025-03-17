кіт
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сегодня у нас следующие мемы:

  • прекрасные дни между карантином и войной,
  • о печати кота,
  • про кота с лошадьми,
  • о защите рук при наборе текста,
  • об отдыхе на море,
  • о недосыпе и усталости.
пару днів
недосип
печатка
на морі
захист
біжимо

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