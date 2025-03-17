Наш сайт використовує файли куків, щоб ми могли надати вам кращий досвід користувача. Інформація про файли кукі зберігається у вашому браузері та виконує такі функції, як розпізнання вас, коли ви повертаєтесь на наш веб-сайт, і допомагає нашій команді зрозуміти, які розділи веб-сайту ви вважаєте найбільш цікавими та корисними. Більш детальну інформацію про кукі можна отримати на сторінці "Політика конфіденційності".
Необхідні файли кукі
Необхідні файли кукі повинні бути включені постійно, щоб ми могли зберегти ваші переваги для налаштувань файлів кукі.
Якщо ви відключите цей файл кукі, ми не зможемо зберегти ваші налаштування. Це означає, що кожного разу, коли ви відвідуєте цей веб-сайт, вам потрібно буде знову вмикати або вимикати файли кукі.
Сторонні файли кукі
Наш веб-сайт використовує Google Analytics та Facebook Pixel для збирання анонімної інформації, такої як кількість відвідувачів сайту та найпопулярніші сторінки.
Увімкнення цього файлу допомагає нам покращити наш веб-сайт.
Спочатку увімкніть строго необхідні файли кукі, щоб ми могли зберегти ваші налаштування!