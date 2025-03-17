кіт
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сьогодні в нас наступні меми:

  • прекрасні дні між карантином та війною,
  • про печатку кота,
  • про кота з конями,
  • про захист рук при наборі тексту,
  • про відпочинок на морі,
  • про недосип та втому.
пару днів
недосип
печатка
на морі
захист
біжимо

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