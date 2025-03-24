прибирання
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сегодня у нас такие мемы:

  • о винных и невинных развлечениях,
  • о питьевой воде для кота,
  • про остроумного кота,
  • о мате,
  • о сложностях уборки,
  • о том, когда надо помолчать.
винні розваги
води коту
кіт без лапи
матюк
не хочу прибирати
промовчати

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