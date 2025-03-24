прибирання
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Сьогодні у нас такі меми:

  • про винні і невинні розваги,
  • про питну воду для кота,
  • про дотепного кота,
  • про матюк,
  • про складнощі прибирання,
  • про те, коли треба помовчати.
винні розваги
води коту
кіт без лапи
матюк
не хочу прибирати
промовчати

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