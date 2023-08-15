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Анекдот дня: нищий на Дерибасовской

Анекдот дня: нищий на Дерибасовской

Доброе утро, Одесса! Жизнь продолжается и давайте начнем вторник рабочей недели с улыбки. А поможет нам в этом новый одесский анекдот.

Старый, слепой и нищий одессит, всю свою жизнь провел, собирая подаяние на углу Дерибасовской и Ришельевской, слушая шаги людей, узнает своих клиентов.

«Тук-тук», — раздаются шаги. Судя по легкости и уверенности, это молодой человек, который на протяжении многих лет проходил мимо нищего и бросал в его шляпу 10 гривен.

«Тук-тук», — человек проходит рядом и подает нищему пятьдесят копеек.

– Подождите, подождите, – кричит его слепой.

– Скажите, что происходит? Раньше вы мне подавали 10 гривен.

– Понимаете, я женился и теперь не могу тратить так много на милостыню.

– Интересное дело. Он, видите ли, женился, а я что, должен содержать его семью?!

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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