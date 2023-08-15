Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: жебрак на Дерибасівський

Анекдот дня: жебрак на Дерибасівський

Доброго ранку, Одесо! Життя продовжується і давайте почнемо вівторок робочого тижня з посмішки. А допоможе нам у цьому новий одеський анекдот.

Старий, сліпий жебрак одесит, все своє життя провів, збираючи милостиню на розі Дерибасівської та Рішельєвської, слухаючи кроки людей, дізнається своїх клієнтів.

“Тук-тук”, – лунають кроки.

Судячи по легкості та впевненості, це молодий чоловік, який протягом багатьох років проходив повз жебрака й кидав у його капелюх 10 гривень.

“Тук-тук”, – людина проходить поруч та подає жебракові п’ятдесят копійок.

– Зачекайте, зачекайте, – гукає його сліпий. – Скажіть, що відбувається? Раніше ви мені подавали 10 гривень.

– Розумієте, я одружився і тепер не можу витрачати так багато на милостиню.

– Цікава справа. Він, бачте, одружився, а я що, повинен утримувати його сім’ю?!

анекдот попрошайка жебрак

Хочете більше анекдотів? Такі вам сюди:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати