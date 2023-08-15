Анекдот дня: жебрак на Дерибасівський

Доброго ранку, Одесо! Життя продовжується і давайте почнемо вівторок робочого тижня з посмішки. А допоможе нам у цьому новий одеський анекдот.
Старий, сліпий жебрак одесит, все своє життя провів, збираючи милостиню на розі Дерибасівської та Рішельєвської, слухаючи кроки людей, дізнається своїх клієнтів.
“Тук-тук”, – лунають кроки.
Судячи по легкості та впевненості, це молодий чоловік, який протягом багатьох років проходив повз жебрака й кидав у його капелюх 10 гривень.
“Тук-тук”, – людина проходить поруч та подає жебракові п’ятдесят копійок.
– Зачекайте, зачекайте, – гукає його сліпий. – Скажіть, що відбувається? Раніше ви мені подавали 10 гривень.
– Розумієте, я одружився і тепер не можу витрачати так багато на милостиню.
– Цікава справа. Він, бачте, одружився, а я що, повинен утримувати його сім’ю?!
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