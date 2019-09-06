Звезда шоу-биза Камалия отметила в Одессе день рождения дочерей

Украинская поп-исполнительница и жена миллионера опубликовала в ее Инстаграме трогательный пост. Певица поздравила с именинами дочек Арабеллу и Мирабеллу, которым сегодня исполнилось по шесть лет.

– 6 сентября – лучший день в моей жизни. Неважно, солнечно ли, пасмурно или идет дождь, – написала она. – День, когда я внезапно стала зрелой, а приоритеты в моей жизни изменились. День, когда я стала матерью двух прекрасных невинных ангелов. Я никогда не перестану благодарить Бога за то, что он благословил меня такими изящными посланиями.

Как рассказала Камалия, всей звездной семьей они отметили день рождения в Одессе. Поселились в гостинице дельфинария “Немо”, где им организовали праздник.

– Не сомневаюсь, что это будет один из самых запоминающихся дней рождения в жизни моих дочерей, когда по прошествии нескольких десятилетий они будут оглядываться назад, – заявила артистка.

Фото: Инстаграм Камалии