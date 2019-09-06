fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Звезда шоу-биза Камалия отметила в Одессе день рождения дочерей

Звезда шоу-биза Камалия отметила в Одессе день рождения дочерей

Украинская поп-исполнительница и жена миллионера опубликовала в ее Инстаграме трогательный пост. Певица поздравила с именинами дочек Арабеллу и Мирабеллу, которым сегодня исполнилось по шесть лет.

– 6 сентября – лучший день в моей жизни. Неважно, солнечно ли, пасмурно или идет дождь, – написала она. – День, когда я внезапно стала зрелой, а приоритеты в моей жизни изменились. День, когда я стала матерью двух прекрасных невинных ангелов. Я никогда не перестану благодарить Бога за то, что он благословил меня такими изящными посланиями.

Как рассказала Камалия, всей звездной семьей они отметили день рождения в Одессе. Поселились в гостинице дельфинария “Немо”, где им организовали праздник.

– Не сомневаюсь, что это будет один из самых запоминающихся дней рождения в жизни моих дочерей, когда по прошествии нескольких десятилетий они будут оглядываться назад, – заявила артистка.

Семейство остановилось в отеле “Немо”

Фото: Инстаграм Камалии

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить