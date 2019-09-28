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Новости Одессы и Одесской области

Зроблять автобан: трасу Київ – Одеса з 2020 року почнуть ремонтувати

Зроблять автобан: трасу Київ – Одеса з 2020 року почнуть ремонтувати

На капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.

У 2020 році за кошти європейських банків мають розпочати ремонт траси Київ-Одеса, яка після реконструкції має стати автобаном.

Про це повідомив голова Державної агенції автомобільних доріг України Славомір Новак у програмі «Нині вже».

– Нам вдалося завершити переговори з європейськими банками, з EIB і BRD і Україна отримає наступні 900 млн євро на капітальний ремонт Київ-Одеса і підняття цієї дороги до категорії автобану. З наступного будівельного сезону вони повинні розпочати ремонт, — заявив Новак.

Водночас, він додав, що на капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” повідомляла, що автомагістраль М-05 «Одеса-Київ» планують підняти до категорії В. Це означає, що всі розв’язки на ній повинні бути дворівневими, але без всієї інфраструктури автобанів.

Фото: Znaj.ua

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