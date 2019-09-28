Зроблять автобан: трасу Київ – Одеса з 2020 року почнуть ремонтувати

На капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.
У 2020 році за кошти європейських банків мають розпочати ремонт траси Київ-Одеса, яка після реконструкції має стати автобаном.
Про це повідомив голова Державної агенції автомобільних доріг України Славомір Новак у програмі «Нині вже».
– Нам вдалося завершити переговори з європейськими банками, з EIB і BRD і Україна отримає наступні 900 млн євро на капітальний ремонт Київ-Одеса і підняття цієї дороги до категорії автобану. З наступного будівельного сезону вони повинні розпочати ремонт, — заявив Новак.
Водночас, він додав, що на капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.
Фото: Znaj.ua
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