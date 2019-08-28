На трассе Одесса-Киев планируют сделать двухуровневые развязки

Автомагистраль М-05 «Одесса-Киев» планируют поднять до категории В. Это означает, что все развязки на ней должны быть двухуровневыми, но без инфраструктуры автобанов.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал глава «Укравтодора» Славомир Новак.

Он пояснил, что по качеству, ширине и скорости движения эта дорога будет похожа на автобан, «но без всех тех вещей, которые увеличивают стоимость строительных работ». В частности, вдоль магистрали не будет шумозащитных экранов.

«Мы сейчас на стадии завершения переговоров с ЕБРР и ЕИБ о выделении новой кредитной линии в размере EUR900 млн на северный обход Львова и на капремонт и развитие дороги М-05 в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях», – отметил он.

Кроме того, С.Новак сообщил, что сейчас «Укравтодор» готовит программу ремонта главных дорог страны – международных, национальных и региональных – общим объемом 24 тыс. км. Эта программа будет рассчитана на 5 лет и потребует около на 500 млрд грн.

Фото: propertytimes.com.ua