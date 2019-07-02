fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Знай наших: как одесские каратисты завоевывали золото

Знай наших: как одесские каратисты завоевывали золото

Вчера в Минске официально завершились II Европейские игры-2019, которые проходили с 21 по 30 июня. Украинская команда успешно выступила на соревнованиях и завоевала 51 медаль — 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В итоге, из 50 участвующих стран, наша страна заняла ІІІ место после России и Белоруси.

На международных играх сборную Украины представляли 198 спортсменов, среди которых 9 атлетов из Одессы и Одесской области.

Так, отличилась на соревнованиях каратистка из Черноморска Анита Серегина. Девушка стала золотым призером в весовой категории — до 61 кг, она обошла в битве спортсменку из Словении Тяши Ристич. Не осталась позади и одесситка Анжелика Терлюга, каратистка завоевала «серебро» в весовой категории — до 55 кг. Наш боец уступила первое место болгарской каратистке Ивет Горановой.

В Европейских играх от Одесской области принимали участие и другие спортсмены: Николай Крысов — греко-римская борьба, Василий Михайлов — вольная борьба, Николай Милечев и Ирина Маловичко — стендовая стрельба, Анна Ильина —пулевая стрельба, Александр Гордиенко — дзюдо, Анастасия Тодорова — гребля на байдарках и каноэ.

Европейские игры, или Европиада — это международные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые стартовали в 2015 году в Баку. В них могут принимать участие все расположенные страны в Европе, а также соседние государства. Проходят летние игры каждые четыре года.

Фото Аниты Серегиной: отделение Национального олимпийского комитета в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить