Знай наших: как одесские каратисты завоевывали золото

Вчера в Минске официально завершились II Европейские игры-2019, которые проходили с 21 по 30 июня. Украинская команда успешно выступила на соревнованиях и завоевала 51 медаль — 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В итоге, из 50 участвующих стран, наша страна заняла ІІІ место после России и Белоруси.

На международных играх сборную Украины представляли 198 спортсменов, среди которых 9 атлетов из Одессы и Одесской области.

Так, отличилась на соревнованиях каратистка из Черноморска Анита Серегина. Девушка стала золотым призером в весовой категории — до 61 кг, она обошла в битве спортсменку из Словении Тяши Ристич. Не осталась позади и одесситка Анжелика Терлюга, каратистка завоевала «серебро» в весовой категории — до 55 кг. Наш боец уступила первое место болгарской каратистке Ивет Горановой.

В Европейских играх от Одесской области принимали участие и другие спортсмены: Николай Крысов — греко-римская борьба, Василий Михайлов — вольная борьба, Николай Милечев и Ирина Маловичко — стендовая стрельба, Анна Ильина —пулевая стрельба, Александр Гордиенко — дзюдо, Анастасия Тодорова — гребля на байдарках и каноэ.

Европейские игры, или Европиада — это международные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые стартовали в 2015 году в Баку. В них могут принимать участие все расположенные страны в Европе, а также соседние государства. Проходят летние игры каждые четыре года.

Фото Аниты Серегиной: отделение Национального олимпийского комитета в Одесской области