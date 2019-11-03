fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Зимой за автомобилистами в Одесской области будут приглядывать с помощью камер

Зимой за автомобилистами в Одесской области будут приглядывать с помощью камер

В Одесской области создают аналитическо-мониторинговый центр.

Его специалисты будут наблюдать за состоянием автомагистралей. Для этого установят 26 видеокамер вдоль трасс.

По ним также будут отслеживать движение автотранспорта.

Об этом сообщает bessarabia.in.ua.

Также к центру планируют подключить 15 метеостанций. В режиме реального времени с их помощью водителям будут сообщать о метеоусловиях, к примеру, о температуре воздуха, осадках и скорости ветра.

Кроме того, технику, которая будет чистить дороги от снега и льда, оснастят GPS-трекерами. Это позволит более оперативно бороться с последствиями непогоды.

Фото: bessarabia.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить