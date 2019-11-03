Зимой за автомобилистами в Одесской области будут приглядывать с помощью камер

Его специалисты будут наблюдать за состоянием автомагистралей. Для этого установят 26 видеокамер вдоль трасс.

По ним также будут отслеживать движение автотранспорта.

Об этом сообщает bessarabia.in.ua.

Также к центру планируют подключить 15 метеостанций. В режиме реального времени с их помощью водителям будут сообщать о метеоусловиях, к примеру, о температуре воздуха, осадках и скорости ветра.

Кроме того, технику, которая будет чистить дороги от снега и льда, оснастят GPS-трекерами. Это позволит более оперативно бороться с последствиями непогоды.

Фото: bessarabia.in.ua