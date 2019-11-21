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Новости Одессы и Одесской области

Зима близко: отопление в Одессе подорожает на 40%

Зима близко: отопление в Одессе подорожает на 40%

На следующей неделе Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердит новые тарифы на отопление для Одессы. Тариф уже в ближайшее время повысят на 41,5%.

Об этом во время заседания бюджетной комиссии сказал директор КП “Теплоснабжение города Одессы” Александр Михайлов, сообщает “Пушкинская”.

Таким образом, оплата за отопление может подняться в ближайшие недели.  Если сегодня одна гигакалория для населения стоит 1 тысячу 9 гривен, то после повышения цена без НДС составит 1 тысячу 427 гривен.

С обоснованием повышения тарифа, которое выносилось на общественное обсуждение, можно ознакомиться на сайте КП “Теплоснабжение города Одессы” .

Напомним, еще в прошлом году рассматривался вопрос о повышении тарифа на отопление на 54-72%, однако тогда комиссия рассматривать его не стала.

Ранее “Одесская жизнь” разбиралась, что повлияет на формирование тарифа на отопление.

Фото: кадр из сериала “Игра престолов”

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