Тариф «космический»: сколько одесситы будут платить за отопление

В большинстве областей Украины уже стартовал отопительный сезон. Как сообщили в Минрегионе, в октябре уже включили центральное отопление в 18 областях страны и в Киеве. Тепло в первую очередь подали на объекты социальной сферы, за исключением Одесской, Херсонской, Черновицкой, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

Квитанции за самую дорогую коммунальную услугу еще не приходили. А те, что появятся первыми, скорее всего, будут с прежними — прошлогодними цифрами. Но, тем не менее, расслабляться не стоит. Нам стоит быть готовым к очередному сезону «космических платежек». Некоторые коммунальщики уже повысили тарифы на тепло и горячую воду, другие готовятся сделать это в самое ближайшее время.

Мы попытались выяснить, сколько же будет стоить отопление в Одессе?

Точно вырастет

В среднем по стране ожидается подорожание тепла, как минимум, на 15-20%, – прогнозируют эксперты.

В конце сентября Госэнергоэффективности опубликовало средневзвешенные тарифы на тепло по разным регионам Украины. После этого стало ясно — суммы в квитанциях точно увеличатся на 5-15%. Но это не предел.

По сравнению с прошлым отопительным сезоном, средняя стоимость гигакаколрии энергии для централизованного отопления по областям подорожала на 50-250 гривен. Так, в Одесской области тариф для населения составит — 1167 грн.

Но опубликованные цифры, скорее всего, – минимальная планка. К ней теплоснабжающие предприятия могут «накрутить» сверху порядка 10%, а то и больше.

Все дело в газе?

Рост тарифов объясняется несколькими причинами. Но одна из самых «влиятельных» составляющих стоимости централизованного отопления — это цена на газ.

С 1 ноября был анонсирован рост расценки на распределение газа. НКРЭ уже согласовала новые тарифы. Рост — от 15% до 3,8 раз в зависимости от региона.

Соответствующая услуга «Одессагаза» с 1 ноября будет стоить 96 копеек за кубометр (без НДС). Нынешний тариф — 36 копеек за куб. Таким образом расценки выросли почти в три раза. А это означает, что тепловики будут закупать газ по новым ценам и вероятнее всего включат эту разницу в тариф на отопление. Таким образом тариф на распределение газа может повысить общую стоимость тепла и горячей воды для населения от 5% до 20%.

Новый год — новые цены

При этом, не стоит забывать, что формируя тарифы, коммунальщики всегда держат в уме и возможное подорожание газа. Поэтому после нового года стоит готовиться к росту тарифов на отопление. Ведь в планах «Нафтогаза» – отмена специальных обязательств и введение рыночных тарифов для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) — с 1 января 2020 года. Однако в Украине все еще действует постановление Кабмина №560, которым ограничиваются тарифы на тепло планкой в 1,4 тысячи гривен за гигакалорию.

До 1 сентября местные органы власти и НКРЭ должны были привести тарифы к нужному уровню. Но этого не произошло. Формально постановление можно использовать, чтобы оспорить повышенные цены на тепло.

Больной вопрос

Но главный вопрос грядущей зимы в Одессе — будет ли город с теплом? «Нафтогаз» опубликовал на своем сайте списки должников, и грозится, что не будет отпускать газ этим компаниям. Среди них, по традиции, Одесская ТЭЦ и КП «Теплоснабжение города Одессы», которые задолжали порядка 1,7 млрд. грн.

Но одесские власти обещают, что ситуация выправится. Поможет город.

– Чтобы получить номинацию на газ, КП «ТГО» должны проплатить ещё 196 млн. грн. Эти деньги у предприятия есть: 115 млн. грн. были выделены горсоветом в июне, и еще 100 млн. грн. – в сентябре. В настоящее время соглашение на номинацию находится на подписании в НАК «Нафтогаз, – пояснил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Александр Козловский.

Еще одна больная точка – это Одесская ТЭЦ. В прошлом году предприятие оплатило всего 74% потребленного газа. Если Кабмин примет закон о поставке тепла при оплате на уровне не менее 78% – то ничего хорошего одесситам не светит, точнее не греет. Ведь и у потребителей, которых обслуживают «неплатежеспособные» коммунальщики отопительный сезон, как минимум, начнется с опозданием.

Фото: delfy.lv