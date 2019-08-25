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Новости Одессы и Одесской области

Жванецкий накормил одесситов раками, которых сам сварил (фото)

Жванецкий накормил одесситов раками, которых сам сварил (фото)

Юморист готовил лакомство по своему рецепту.

“Вчера видел раков по пять рублей. Но больших. Но по пять рублей… Но очень большие…
Хотя и по пять… А сегодня были по три, но маленькие, зато по три… Хотя совсем маленькие…”.

Есть фразы, которые явно переживут авторов. К примеру, этот давнишний монолог Михаила Жванецкого даже много лет спустя заставляет плакать от смеха.

А сатирик тем временем находит новые способы удивить поклонников. Например, на днях в одном из ресторанов Одессы маэстро…варил раков, над которыми когда-то шутил. Поколдовал над котелком, облачившись в фартук. А после накормил угощением гостей.

Посетители были в восторге. Снимали все на видео и наперебой делали сэлфи с юмористом.

Готовил во дворе, делясь попутно собственным рецептом. Что же это за рецепт?

“Ровно десять минут нужно варить раков по рецепту Михаила Михайловича Жванецкого, – поделилися на его странице в  Facebook известный ресторатор Савва Либкин. – Чеснок не чистить, только резать целую головку пополам и бросать с другими овощами в котел. И, конечно, посолить воду. Основательно посолить. Так, чтобы вода показалась пересоленной. А еще раков можно отправить в качестве взятки в другой город. И тогда чей-то сын поступит в институт. Раковая коррупция, но эту историю лучше слушать из уст Михаил Михайловича. Жванецкий. Раки. Дача — лучший вечер этого лета”.

В подарок юмористу преподнесли футболку с надписью “Голодный повар”. Поэта, впрочем, в этот вечер не оставили голодным. Он под бокал вина и сам отведал своего же блюда.

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Фото: Facebook Саввы Либкина

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