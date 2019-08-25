Жванецкий накормил одесситов раками, которых сам сварил (фото)

Юморист готовил лакомство по своему рецепту.

“Вчера видел раков по пять рублей. Но больших. Но по пять рублей… Но очень большие…

Хотя и по пять… А сегодня были по три, но маленькие, зато по три… Хотя совсем маленькие…”.

Есть фразы, которые явно переживут авторов. К примеру, этот давнишний монолог Михаила Жванецкого даже много лет спустя заставляет плакать от смеха.

А сатирик тем временем находит новые способы удивить поклонников. Например, на днях в одном из ресторанов Одессы маэстро…варил раков, над которыми когда-то шутил. Поколдовал над котелком, облачившись в фартук. А после накормил угощением гостей.

Посетители были в восторге. Снимали все на видео и наперебой делали сэлфи с юмористом.

Готовил во дворе, делясь попутно собственным рецептом. Что же это за рецепт?

“Ровно десять минут нужно варить раков по рецепту Михаила Михайловича Жванецкого, – поделилися на его странице в Facebook известный ресторатор Савва Либкин. – Чеснок не чистить, только резать целую головку пополам и бросать с другими овощами в котел. И, конечно, посолить воду. Основательно посолить. Так, чтобы вода показалась пересоленной. А еще раков можно отправить в качестве взятки в другой город. И тогда чей-то сын поступит в институт. Раковая коррупция, но эту историю лучше слушать из уст Михаил Михайловича. Жванецкий. Раки. Дача — лучший вечер этого лета”.

В подарок юмористу преподнесли футболку с надписью “Голодный повар”. Поэта, впрочем, в этот вечер не оставили голодным. Он под бокал вина и сам отведал своего же блюда.

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Фото: Facebook Саввы Либкина