Ночная автокатастрофа в Одессе: погибла женщина (фото)

Мэр Николаева заразился коронавирусом Мэр соседнего с Одессой областного центра, Николаева, Александр Сенкевич заболел коронавирусом COVID-19. ПОДРОБНЕЕ

Цены на одесских рынках: почем помидоры, яблоки и хурма? (фото) На дворе уже ноябрь, а это значит, что на смену помидорам и огурцам уже пришли хурма и мандарины. «Одесская жизнь» провела мониторинг текущих цен на продукты на Киевском и Южном рынках. ПОДРОБНЕЕ