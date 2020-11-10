Ночная автокатастрофа в Одессе: погибла женщина (фото)

В Одессе в ночь на вторник, 10 ноября, произошла автокатастрофа.
Это случилось около 02:30 на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Краснова, сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
На регулируемом перекрестке столкнулись Chevrolet и Mercedes.
В результате от травм, полученных во время аварии, погибла пассажирка Chevrolet. Водитель и еще одна пассажирка этой машины госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась и водителю второго авто.
Напомним, в Одессе утром 9 ноября в ДТП столкнулись сразу четыре авто.