Жизнь продолжается: сколько маленьких украинцев увидели свет в Одессе за неделю

Анекдот дня: беседуют две одесситки Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, даже услышав сигнал воздушной тревоги. И не теряем бодрости духа даже если море и пляжи для нас временно закрыты.

Сегодня «Одесская жизнь» предлагает немного отвлечься от негатива военных дней. Не стоит забывать: все плохое, что есть в нашей жизни сейчас, рано или поздно закончится, а старый добрый одесский юмор с нами навсегда. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как «асвабадители» возвращаются домой? Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит никуда не надо торопиться и можно поспать чуть подольше (это если воздушных тревог не будет, конечно), а после немного «позависать» в интернете, но не вбирать в себя новостной негатив, а немного расслабиться, например, почитать анекдоты. ПОДРОБНЕЕ