Жизнь продолжается: сколько маленьких украинцев увидели свет в Одессе за неделю

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 129 маленьких украинцев – это на 9 детей больше, чем неделей ранее. За неделю население Одессы пополнили три двойни, сообщает пресс-служба горсовета.
Новорожденные мальчики на прошлой неделе получили количественное преимущество над девочками – на свет появились 66 маленьких одесситов и 63 юных одесситки.
Первенство по количеству новорожденных на прошлой неделе разделили роддома №1 и №7, в каждом из которых увидели свет по 33 малыша.
«Все городские роддомы Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.
Жизнь продолжается!»,
– говорится в сообщении.
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