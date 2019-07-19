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Новости Одессы и Одесской области

Живодера, издевавшегося над котятами, оставили за решеткой на 7 лет

Живодера, издевавшегося над котятами, оставили за решеткой на 7 лет

Одесский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о лишении свободы 37-летнего Максима Литвина, которого ранее признали виновным в издевательстве над животными.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее живодера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Напомним, расследование начали еще в прошлом году. В начале августа обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца. Он пытался обжаловать это решение в апелляционном суде, но ему это не удалось.

Осужденный вместе с сожительницей искал котят через интернет, обещал им заботу, а потом убивал. Сам он признался, что выкинул из окна шестого этажа двоих, при этом одного из них – на глазах у ребенка. Его сожительница заявила, что еще одного котенка Литвин убил ударом об угол стены. А зоозащитники и вовсе утверждали едва ли не о сотне погибших от его руки животных, которых находили под его окнами.

Такой большой срок – редкость для обвиняемых в живодерстве. На решение судьи повлияло то, что Максим Литвин уже ранее был судим: за разбой, изнасилование и даже убийство. Кроме того, за время процесса он трижды менял свои показания. Сначала он отрицал все обвинения, позже признал себя виновным частично, а затем и признал себя виновным полностью.

Фото: sud.ua

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