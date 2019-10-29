Життю нічого не загрожує: в Одеській облраді розповіли про стан дітей, які випали з вікна

Життю двох дітей, що випали з вікна лікарні у Великомихайлівському районі, нічого не загрожує.

Про це розповідає пресслужба Одеської облдержадміністрації.

Наразі 2-річний хлопчик та 5-річна дівчинка госпіталізовані до Одеської обласної дитячої лікарні. Стан хлопчика задовільний, його сестра у важкому стані, але з позитивною динамікою. За ними постійно ведеться медичний догляд.

Брат та сестра були вилучені з неблагополучної родини рішенням селищної ради. У дітей не було жодних документів. Їх поклали до районної лікарні у Великій Михайлівці. Вночі діти вистрибнули з другого поверху будівлі.

Було підписано наказ про звільнення медсестри, яка відповідала за дотримання безпеки у відділенні. Зараз слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 137 ККУ “Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей”. Наразі поліцейські намагаються встановити особу та розшукати мати дітей. Фото: ОДА