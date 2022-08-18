Жительнице Доброслава исполнилось 107 лет: она ждет победы Украины

В июле 2022 года Евгении Ивановне Яковенко, старейшей жительнице Лиманщины, исполнилось 107 лет.

Об этом сообщает Лиманское Агентство Новостей.

И хотя свой 107-й день рождения Евгения Ивановна отметила месяц назад, она до сих пор принимает искренние поздравления.

В судьбе Евгении Ивановны было немало испытаний. Родилась она во время Первой мировой войны в 1915 году, в детстве тяжело трудилась на селе. В 1941 году, во время Второй мировой потеряла мужа.

Эта женщина — живая история, она пережила в СССР Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Тяжелый труд и восстановление страны сделали ее сильной духом. Каждый день — обязательная зарядка,

— рассказывает правнук долгожительницы Дмитрий Мельничук.

С детства она меня выводила гулять во двор, мы с ней в прятки играли. Научила меня делать зарядку, которую она до сих пор делает сама: обязательно руки, ноги разминает, шею, ходит по дому или по двору.

Сейчас, по словам близких, старейшая жительница Доброславской громады очень переживает за украинских защитников, борющихся за независимость нашей страны.

Все близкие и знакомые желают Евгении Ивановне Яковенко пережить и эту войну и встретить Победу в добром здравии!

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что жительница Одесской области отметила 108-й день рождения.

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