Одесситка отметила 101-й день рождения и мечтает дожить до 105-го

Одесситка Анна Корнеева отметила 101-й год рождения накануне Дня Победы. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Одесской ОГА.

Более 60 лет своей жизни одесситка отдала медицине: она работала врачом-терапевтом и ушла на пенсию только в 85 лет.

«В своем почтенном возрасте одесситка помнит все и всех, как, не успев найти друзей, приходилось терять их, как делили кусок хлеба и как вместе радовались Победе», – сообщили в ОГА.

В годы войны и до самой победы Анна Корнеева работала акушеркой в госпитале. А когда после войны ее муж вернулся с фронта, пара переехала в Одессу.

Анна Степановна уверена, что прожила интересную и насыщенную жизнь. Она также призналась, что отметить 105 лет в окружении внуков и правнуков и весело танцевать, как это было год назад – на ее 100-летнем юбилее.

Фото: Kherson.net.ua