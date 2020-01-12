Жителям Одесской области уменьшат оплату за питание в детских садах

В Болграде горсовет постановил снизить сумму за питание для дошкольников, посещающих детский сад.

Об этом со ссылкой на болградскую мэрию сообщает topor.od.ua.

Так, в 2020 году местным жителям снизят оплату до 60% за питание в сутки вместо установленных сейчас 70% от общей суммы.

Родителям также предлагают не платить за питание в те дни, когда ребенка не было в детсаду.

Кроме того, семьям, в которых трое и больше детей, на 50% решили уменьшить размер взносов.

А опекунов детей-сирот и малообеспеченных родителей и вовсе освободили от оплаты.

Кроме того, необходимость платить за пребывание ребенка в дошкольном учреждении сняли с переселенцев из АТО, военных и лиц, которые заменяют родителей, служивших в зоне боевых действий, работников полиции, погибших при исполнении, а также родителей и опекунов детей с инвалидностью.

Стоимость питания в день для одного воспитанника в детсадах Болграда пока не изменилась, по сравнению со вторым полугодием 2019 года.

Так, питание для детей от 1 до 3 лет стоит 25 грн., для детей от 3 до 6 (7) лет — 35 грн.

Фото: objectiv.tv

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