Жителям одесского поселка Котовского поднимут плату за вывоз мусора

Компания “Эко-Ренессанс”, отвечающая за уборку территории в Суворовском районе города, планирует увеличить тарифы за услугу.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Так, в компании оценили стоимость сбора, вывоза и захоронения кубометра твердых бытовых отходов в 110,55 гривен против нынешних 70,32 грн.

Для жильцов многоквартирных домов услуга вырастет с 17,11 до 26,9 грн с человека в месяц.

Для жителей частного сектора, которые сейчас платят 28,13 грн, цена составит 44,22 грн.

В мусоровывозящей фирме обосновали повышение тарифов тем, что выросли цены на электричество и запчасти. К тому же за счет добавленных средств хотят повысить зарплату сотрудникам компании.

Фото: img.depo.ua

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