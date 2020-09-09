Жители Одессы и области рискуют остаться без отопления зимой

Из-за долгов 23 компаний в Одесской области и Одессе отопительный сезон может начаться не вовремя, сообщили в «Нафтогаз Украины».

Компания опубликовала список поставщиков тепла, у которых есть долги за поставленный газ накануне отопительного сезона.

Большинство должников в Одесской области: 15 компаний в Одессе, две — в Черноморске и по одной в Рени, Хлебодарском, Раздельной, Подольске, Овидиополе и Беляевке.

Чтобы не было перебоев с поставками газа, компании-должники обязаны оплатить не менее 90% от поставленного газа. Если поставщик тепла этого сделать не в состоянии, у него есть возможность реструктуризировать задолженность.

Читайте также: Как в Одессе заплатить за отопление: подробные рекомендации