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Жители Одессы и области рискуют остаться без отопления зимой

Жители Одессы и области рискуют остаться без отопления зимой

Из-за долгов 23 компаний в Одесской области и Одессе отопительный сезон может начаться не вовремя, сообщили в «Нафтогаз Украины».

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Компания опубликовала список поставщиков тепла, у которых есть долги за поставленный газ накануне отопительного сезона.

Большинство должников в Одесской области: 15 компаний в Одессе, две — в Черноморске и по одной в Рени, Хлебодарском, Раздельной, Подольске, Овидиополе и Беляевке.

Чтобы не было перебоев с поставками газа, компании-должники обязаны оплатить не менее 90% от поставленного газа. Если поставщик тепла этого сделать не в состоянии, у него есть возможность реструктуризировать задолженность.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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