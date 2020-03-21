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Новости Одессы и Одесской области

Ноль за отопление и заоблачный счет за свет: что происходит с коммуналкой в Одессе?

Ноль за отопление и заоблачный счет за свет: что происходит с коммуналкой в Одессе?

В текущем месяце одесситов взволновали странные платежки за свет и тепло. В счетах за электричество оказались завышенные показания, которые не соответствуют данным приборов учета. А вот в квитанциях за тепло — наоборот, к оплате получились нули. Об этом мы узнали от наших читателей, которые стали массово звонить нам в редакцию. В связи с чем сложилась такая ситуация, и как платить за свет и тепло в этом месяце, разбиралась «Одесская жизнь».

Завышенные счета за свет

«Арифметическая погрешность» в платежках указана в пользу «Одессаоблэнерго».

Как объясняют в энергетической компании, так называемое «накручивание» связано с тем, что потребители вовремя не передают показания счетчиков. В таких случаях, абонентам насчитывают среднесуточные показатели потребленной энергии за соответствующий прошлогодний период (согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг «Об утверждении Правил розничного рынка электрической энергии» №312 от 14.03.2018 г.)

Отметим, оператор не имеет данных, чтобы проверить действительно ли абонент потратил такое количество энергии за соответствующий прошлогодний месяц: система считает это автоматически.

Для перерасчета необходимо обратиться в «Одессаоблэнерго» по номерам колл-центра: (048) 752-90-90, (068) 750-90-90, (095) 750-90-90. После того как оператор зафиксирует корректные показания счетчика их передадут «Одесской областной поставляющей компании», которая сделает перерасчет. При этом сумму вам сообщат устно, либо в отделениях компании, либо по номеру телефона: (098) 752-00-00.

Напомним, что передать показания счетчика в «Одессаоблэнерго» можно не только в телефонном режиме.

  • В личном кабинете на сайте АО «Одессаоблэнерго» — oblenergo.odessa.ua. Нужно указать дату снятия показаний, название РЭС, номер лицевого счета, зональность счетчика (если есть), показатели счетчика и электронный адрес пользователя.
  • Через мобильное приложение «Line of Light».
  • По электронной почте call-center@oblenergo.odessa.ua.

Информация к размышлению: все люди, которые обращались к нам в редакцию по поводу завышенных платежек в феврале, передавали показания счетчиков по средствам электронной почты.

Нулевые счета за отопление

А вот за тепло февральские квитанции одесситам так и не пришли. В личных кабинетах у абонентов КП «Теплоснабжение города Одессы» — нулевые показатели. В компании объяснили — отсутствие оплаты отопления является результатом проблем в системе расчетов, потому одесситам придется подождать новых квитанций за центральное отопление.

Как рассказала директор предприятия, дело в том, что один из соучредителей фирмы «IT Сервіс», разрабатывавший программные продукты для «Теплоснабжения города Одессы» (ТГО), якобы незаконно завладел кодом расчетной программы.

— Один из учредителей фирмы-разработчика смог зарегистрировать на себя авторские права. Из-за этого у коммунального предприятия изъяли все ключи управления программой и ее фактическим владельцем становится один человек. Эта афера работала с 2010-го года, — заявила Анна Позднякова.

Она сообщила, что сейчас открыто уголовное дело сразу по нескольким статьям и идет следствие. Работает киберполиция. Ну программисты пытаются восстановить данные и самостоятельно администрировать программу.

А пока обстоятельства дела выясняют правоохранители, в пресс-центре «Теплоснабжения города Одессы» рекомендуют не накапливать долги. Для этого, можно взять оплатить тепло по реквизитам предыдущий квитанции — внести на счет сумму, как в прошлом месяце. Или можно дождаться перерасчета после восстановления данных. Однако в таком случае отопление придется оплачивать сразу за несколько месяцев. А сумма эта будет немаленькая.

Уточнить вопросы можно по телефону единого информационного центра КП «ТГО»: (048) 705-61-00.

Фото: fixinglist.com

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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