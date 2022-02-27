Флот РФ вышел с баз для атаки на наши корабли: возле Черноморска уничтожили российский десант

В районе Черноморска уничтожен российский морской десант при попытке высадки. А суда Черноморского флота РФ вышли со свои х баз с целью уничтожить военно-морской флот Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.
Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.
Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.
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