Этой ночью в Одессе может высадиться морской десант российских агрессоров

По имеющимся у украинского командования данным, в море вышли российские большие десантные корабли. Каждый вмещает до 300 солдат. Возможно, они идут к Одессе.

По имеющимся у украинского командования данным, в море вышли российские большие десантные корабли. Каждый вмещает до 300 солдат. Возможно, они идут к Одессе.

О этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил во время брифинга:

11 больших десантных кораблей (БДК) вышли в море и ищут себе приключений где-то в районе, возможно, Одессы. Они могут попробовать высадить десант. Посмотрим, что такое в исполнении российских военных морская десантная операция. И что такое в исполнении украинских военных – оборонная противодесантная операция. Я думаю. Наши, как всегда, все сделают лучше.

Спикер добавил, что о планах врага известно, и Одессу есть кому защитить, если он решится высадить свой десант.

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