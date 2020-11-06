Новости Одессы и Одесской области

Жители Ананьева доверили руководство городом полицейскому

Жители Ананьева доверили руководство городом полицейскому

Мэром города Ананьев в Одесской области избрали полицейского. 

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Результаты выборов уже утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Согласно информации на сайте ЦИК, выборы мэра Ананьева выиграл Юрий Тищенко (1982 г.р.), замначальника местного отделения полиции. Он был кандидатом от партии “Батьківщина” и получил поддержку 2509 избирателей (32,7%). Второе место занял кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вячеслав Сербин. Его поддержали 1600 человек (20,8).

Напомним, мэром Вилково избрали пенсионера.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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