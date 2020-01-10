Жителей Одесского региона предупредили о повышении тарифов на воду

Услуги водоснабжения и водоотведения станут дороже в городе Арциз Одесской области.
В последний раз тарифы на воду там утверждали в июне прошлого года.
Сейчас хотят поднять, чтобы увеличить сотрудникам “Водоканала” зарплату, а также потому, что стали дороже материалы, необходимые в работе.
Об этом со ссылкой на ведомство информирует пресс-служба местного городского совета.
Также там опубликовали новые предполагаемые расценки.
Так, за кубометр централизованного водоснабжения придется платить:
- неселению — 15, 32 грн;
- бюджетным организациям — 22, 16 грн;
- прочим пользователям — 33, 42 грн.
Стоимость централизованного водоотведения за кубометр:
- для населения — 13, 90 грн;
- для бюджетных организаций — 25, 25 грн;
- для других пользователей — 31, 45 грн.
В пресс-службе мэрии Арциза отметили, что в течение двух недель горожане могут вносить свои предложения по данному вопросу. Заявки принимают по адресу: улица Интернациональная, 4, тел.: (04845) 3-13-53.
Фото: glavcom.ua
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