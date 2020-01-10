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Новости Одессы и Одесской области

Жителей Одесского региона предупредили о повышении тарифов на воду

Жителей Одесского региона предупредили о повышении тарифов на воду

Услуги водоснабжения и водоотведения станут дороже в городе Арциз Одесской области.

В последний раз тарифы на воду там утверждали в июне прошлого года.

Сейчас хотят поднять, чтобы увеличить сотрудникам “Водоканала” зарплату, а также потому, что стали дороже материалы, необходимые в работе.

Об этом со ссылкой на ведомство информирует пресс-служба местного городского совета.

Также там опубликовали новые предполагаемые расценки.

Так, за кубометр централизованного водоснабжения придется платить:

  • неселению  — 15, 32 грн;
  • бюджетным организациям — 22, 16 грн;
  • прочим пользователям — 33, 42 грн.

Стоимость централизованного водоотведения за кубометр:

  • для населения — 13, 90 грн;
  • для бюджетных организаций — 25, 25 грн;
  • для других пользователей — 31, 45 грн.

В пресс-службе мэрии Арциза отметили, что в течение двух недель горожане могут вносить свои предложения по данному вопросу. Заявки принимают по адресу: улица Интернациональная, 4, тел.: (04845) 3-13-53.

Фото: glavcom.ua

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