Жителей одесского поселка Котовского на сутки оставят без воды

Несмотря на то, что парк Энтузиастов в Суворовском районе внесен в список парковых зон Одессы, его территория четко не определена. Местные жители узнали, что там хотят построить детский сад. Но выделенные места под дошкольные учебные заведения используются не по назначению. Поэтому инициативная группа одесситов созвала пресс-конференцию, чтобы рассказать об угрозе.

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