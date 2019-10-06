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Новости Одессы и Одесской области

Жителей одесского поселка Котовского на сутки оставят без воды

Жителей одесского поселка Котовского на сутки оставят без воды

Отключить водоснабжение горожанам планируют 7 октября в понедельник. В Суворовском районе в этот день будут ремонтировать водопровод на улицах Крымской и Генерала Бочарова.

Об этом сообщают в пресс-службе “Инфоксводоканала”.

Так, без воды с 9.00 7 октября до 6.00 8 октября останутся жители домов на улицах:

– Академика Заболотного, №28-52, № 38а и № 38/1;

– Генерала Бочарова, №23, №27-31, №35, №35а, №41-55;

– Керченской, № 188;

– Крымской, №70-74, №80, №80а, №82, №84;

– Семена Палия, №98, №100, №108, №108а, №118.

Фото: nashkiev.ua

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