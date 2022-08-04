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Житель Одессы призывал в Telegram убивать украинских пленных

Житель Одессы призывал в Telegram убивать украинских пленных

Гражданин россии проживал в Одессе, поддерживал вторжение россии в Украину и писал в комментариях, что украинских пленных надо убивать.

Как стало известно из судебного реестра, за это Приморский районный суд арестовал на два месяца россиянина.

Задержанный размещал в мессенджере призывы к изменению границ территории Украины и в поддержку российского вторжения. В комментарии под одной из публикаций об украинских пленных мужчина призвал убивать их: «кончать их там же, да и делов».

Подозреваемый размещал публикации и комментарии в Telegram с 15 по 24 июля, находясь на работе в Одесском морском торговом порту.

На суде россиянин сообщил, что его телефон, возможно, сломали, а он не совершал того, что ему инкриминирует следствие.

Дело задерженного ведут следователи СБУ в Одесской области. Ему готовят обвинение по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что СБУ разоблачила деятельность агентурной сети фсб россии, которой руководил одессит.

Читайте также о том, как наказали администратора пророссийского telegram-канала. Она оправдывала российскую агрессию и призывала к захвату власти и свержению конституционного строя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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