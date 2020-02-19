Житель Одесской области погиб, ремонтируя трактор

Там местный житель ремонтировал трактор и при этом курил сигарету.

Об этом рассказали в пресс-службе облГСЧС.

В результате из-за неосторожного обращения с огнем загорелись пары легковоспламеняющегося вещества.

Мужчину с 50%-м ожогом тела отвезли в больницу. Однако спасти его не удалось, он скончался в медучреждении.

Фото: qaynarinfo.az

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