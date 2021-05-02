«Одесская жизнь» разбиралась, как отличить укусы насекомых и что делать в том или ином случае?

Пчела

Ужалив, пчела умирает потому, что в месте атаки она оставляет жало. Поэтому укус пчелы распознать довольно просто. Нужно немедленно вытащить жало, так как оно все еще впрыскивает яд, который может вызвать болезненное состояние или аллергию. Жало пчелы не следует выдавливать пальцами или пинцетом, — в таком случае в организм попадет еще больше яда. Лучше взять, например, пластиковую карточку или тупую сторону ножа и провести по ужаленному месту. Чтобы снять отек, обработайте уксусом или другими подручными средствами.

Шершень

Насекомое прокалывает кожу как пчела, жало не оставляет. Место укуса распухает, краснеет, появляется острая боль. Среди симптомов укуса шершня: учащенный пульс, тошнота. Маленькие дети и взрослые с ослабленным иммунитетом очень болезненно переносят его. Если после укуса шершня человек почувствует холод в конечностях, его уши и губы посинеют, станет трудно дышать, нужно срочно обратиться к врачу.

Оса

Симптомы после нападения осы похожи на атаку пчелы. На месте укуса появляются красная припухлость, острая боль и жжение, а затем нестерпимый зуд. На коже могут быть кровоизлияния. Оса может укусить человека несколько раз. Как и в случае с пчелой, важно, чтобы не было аллергии на яд насекомого. Место укуса промыть, приложить лед, принять обезболивающее.

Слепни

Слепни — крупные мухи с мясистым хоботком. Кусаются только самки, а кровь нужна им, чтобы отложить яйца. Укусы очень неприятны и болезненны. Сначала на месте укуса можно заметить небольшое красное пятно более 1 мм в диаметре. Затем место поражения быстро опухает, краснеет, уплотняется и может сопровождаться повышением температуры тела.

Комары

Комариный укус выглядит как покрасневший подкожный пузырь, который сильно чешется. Комары кусают там, где кожа наиболее тонкая и легче добраться до кровеносных сосудов. Если место укуса расчесывать, оно станет красного цвета, потому что слюна комара попадет в окружающие ткани, что усилит реакцию. Как правило, никаких особых мер принимать не нужно, разве что намазать место укуса успокаивающей мазью.

Клещ

На нападение клеща организм реагирует красным пятном на месте укуса. Насекомое может долго находиться на жертве и увеличиваться в размерах, питаясь ее кровью. Если после удаления насекомого круглое пятно на коже не прошло, а только увеличилось в размерах, скорее обратитесь к врачу. Помните, что клеща не следует выдергивать, только выкручивать, а еще сохранить и сдать на анализ в лабораторию.

Блоха

Блоха может кусать неоднократно. Укусы имеют вид маленьких красных точечек, появляются группками по 3-4 точки. Вызывают сильный зуд. Если их расчесывать, они долго заживают, и на месте укусов долго остаются темные пятна. Прежде всего, укусы необходимо промыть водой с мылом, затем смазать цинковым кремом или другим средством, снимающим зуд.

Муравей

Большинство муравьев не представляют опасности для человека. Но, например, красный огненный может доставить массу хлопот. На местах его укусов образуются пустулы — гнойнички, которые потом превратятся в рубцы.

Укус более безобидного рыжего лесного муравья по виду напоминает укусы блох или комара, но жало муравья причиняет мгновенную острую боль.

Клоп

Укусы массовые, плотно находящиеся друг возле друга и сгруппированные. Постельные клопы кусают как бы по одной линии. Число укусов одного клопа — от 3 до 5 проколов кожи с покраснением через промежутки в 2-4 сантиметра. Множественные дорожки на теле можно обнаружить с утра — на охоту клопы выходят ночью.

Паук

Большинство паучьих укусов безвредны и совсем неядовиты. Характерный признак — две точки, обрамленные кругом. Если вас укусил паук, прежде всего промойте место укуса водой с мылом, приложите лед и при необходимости примите обезболивающее. Если укус сильно опух, примите антигистаминное средство.

При укусах ядовитых пауков стоит немедленно обращаться в больницу, чтобы не потерять драгоценное время и получить квалифицированную медицинскую помощь.

Тарантул — крупный паук, достигающий в длину 4 см. Распространен в степи и лесостепи юга Украины. Укус очень болезненный, впоследствии — покраснение кожи и отек. Боль сохраняется в течение суток.

Каракурт, или «черная вдова» — черный паук, имеет большое округлое брюшко черного цвета, с красными пятнами или точками в 2 ряда на спинке. Укус для человека очень опасен. Яд имеет нейротоксическое действие. В тяжелых случаях наступает смерть.

Клещи в Одессе

В апреле и мае в Одесской области активизируются опасные паразиты — иксодовые клещи, которые являются переносчиками клещевого боррелиоза, или болезни Лайма. Заболевание опасно крайне неприятными последствиями для сердечно-сосудистой и нервной систем, суставов, зрения.

Медики Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины настаивают: клеща не нужно пытаться удалить самостоятельно — лучше обратиться к врачу. Если это невозможно, то место укуса вместе с клещом рекомендуется густо смазать маслом, а через некоторое время попробовать избавиться от насекомого с помощью пинцета или нитяной петли. Трогать клеща голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Извлеченного паразита можно сдать в Одесский областной лабораторный центр по адресу Старосенная площадь, 33. Специалисты центра проверят, являлось ли насекомое разносчиком опасных болезней. Правда, за анализ придется заплатить.

Подготовила Татьяна Сярова