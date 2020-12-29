Жилые дома и медучреждения в центре Одессы остались без отопления: адреса

Из-за аварии на магистральной теплотрассе на Малой Арнаутской в Одессе без отопления остались многоквартирные дома, медицинские и учебные заведения.
Ликвидировать аварию начали в понедельник, 28 декабря, а завершить планируют утром в среду, 30 декабря, сообщает Департамент городского хозяйства Одессы.
Отопление отключили в домах по таким адресам:
- ул. Большая Арнаутская 1, 3, 7а, 9, 13/15, 17, 19;
- ул. Отрадная 9, 10;
- ул. Уютная 12;
- Канатный переулок 3, 3а;
- ул. Леонтовича 8, 9/1, 10, 11, 12, 14;
- Лермонтовский пер. 4, 5, 6, 9;
- ул. Малая Арнаутская 2;
- ул. Пантелеймоновская 6, 8;
- ул. В.Черновола 4, 5а, 7а.
Также тепла нет в учебных и медицинских заведениях:
- ул. Леонтовича 9/1, «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
- ул. Леонтовича 11 «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
- Лермонтовский переулок, 6, «Укр.НИИ медицинской реабилитации и курортологии министерства охраны здоровья Украины»;
- ул. Пантелеймоновская 6, Управление СБУ в Одесской области, Поликлиника военно-медицинской службы, диагностический центр ВМС;
- ул. Б. Арнаутская 3, Центр детского творчества «Моряна»;
- ул. Б. Арнаутская 9, СОШ I-III ступеней № 101.
Напомним, цена на отопление в Одессе выросла почти на четверть.