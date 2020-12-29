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Жилые дома и медучреждения в центре Одессы остались без отопления: адреса

Жилые дома и медучреждения в центре Одессы остались без отопления: адреса

Из-за аварии на магистральной теплотрассе на Малой Арнаутской в Одессе без отопления остались многоквартирные дома, медицинские и учебные заведения. 

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Ликвидировать аварию начали в понедельник, 28 декабря, а завершить планируют утром в среду, 30 декабря, сообщает Департамент городского хозяйства Одессы.

Отопление отключили в домах по таким адресам:

  • ул. Большая Арнаутская 1, 3, 7а, 9, 13/15, 17, 19;
  • ул. Отрадная 9, 10;
  • ул. Уютная 12;
  • Канатный переулок 3, 3а;
  • ул. Леонтовича 8, 9/1, 10, 11, 12, 14;
  • Лермонтовский пер. 4, 5, 6, 9;
  • ул. Малая Арнаутская 2;
  • ул. Пантелеймоновская 6, 8;
  • ул. В.Черновола 4, 5а, 7а.

Также тепла нет в учебных и медицинских заведениях:

  • ул. Леонтовича 9/1, «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
  • ул. Леонтовича 11 «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
  • Лермонтовский переулок, 6, «Укр.НИИ медицинской реабилитации и курортологии министерства охраны здоровья Украины»;
  • ул. Пантелеймоновская 6, Управление СБУ в Одесской области, Поликлиника военно-медицинской службы, диагностический центр ВМС;
  • ул. Б. Арнаутская 3, Центр детского творчества «Моряна»;
  • ул. Б. Арнаутская 9, СОШ I-III ступеней № 101.

Напомним, цена на отопление в Одессе выросла почти на четверть.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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