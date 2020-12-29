Жилые дома и медучреждения в центре Одессы остались без отопления: адреса

Часть центра Одессы осталась без отопления – ремонтируют теплотрассу Со вчерашнего дня, 16 декабря, в центре Одессы остались без централизованного теплоснабжения 44 жилых дома, а также 7 медицинских и 7 детских учебных заведений. ПОДРОБНЕЕ

Одесса на дровах: как одесситы отапливали свои дома 100 лет назад? К «вечным» проблемам жилищно-коммунального хозяйства Одессы относится отопление жилых и нежилых помещений, домов частного сектора и общественных зданий. Конечно, Одесса – город южный, но зимы у нас часто бывают суровыми, снежными и продолжительными. Именно поэтому горожане всегда героически боролись за каждый градус тепла в своих жилищах. Публикуем текст, который выходил на сайте 11 марта 2017 года, с обновлениями. ПОДРОБНЕЕ