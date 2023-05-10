Новости Одессы и Одесской области

Жестко задержанный главный парковщик Одессы уже на свободе, – СМИ

Жестко задержанный главный парковщик Одессы уже на свободе, – СМИ

Исполняющий обязанности директора КП «Одестранспарксервис» Евгений Тябус, которого два дня назад привселюдно скрутили сотрудники Службы безопасности Украины в центре Одессы, уже на свободе.

Как пишет издание «Думская», ссылаясь на слова самого чиновника, оперативники отпустили его в тот же день и о подозрении ему не сообщали.

Накануне Тябус уже находился на своем рабочем месте. С чем связано его задержание, он якобы не знает.

Что касается второго задержанного, то, по словам директора КП, это не сотрудник «Одестранспарксервиса», он с ним не знаком.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в понедельник, 8 мая, в Одессе силовики задержали, руководителя коммунального предприятия «Одестранспарксервис» Евгения Тябуса и Вартана Гутникова, работающего на этом предприятии начальником службы эксплуатации и контроля.

По словам одесского общественного активиста Демьяна Ганула, задержанные «крышевали» незаконные парковки в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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